Женя Медведева раскрыла причины ухода из группы Этери Тутберидзе

Одна из любимых фигуристок россиян, призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, почему после Игр в Пхенчхане сменила тренера. На Олимпиаде в Южной Корее победила Алина Загитова, тоже воспитанница Этери Георгиевны. А Медведева немного уступила подруге по команде и стала второй.

Татьяна Тарасова заступилась за "затравленную" Евгению Медведеву

После возвращения из Южной Кореи Женя Медведева удивила своих фанатов, объявив об уходе из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Фигуристка категорически отказалась ответить на вопрос, почему не пришла с цветами к Тутберидзе. На этот момент обратили многие, кто в разной степени интересуется фигурным катанием.

Не очень удачно выступила Медведева на этапе Грин-при в Гренобле, и теперь она не выступит в финале. После турнира во Франции Женя дала интервью РИА Новости. По словам фигуристки, она сменила команду тренеров, "потому что выросла". "Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане", - рассказала Женя о своем решении. Она поблагодарила тренеров и хореографов, которые с ней работали 11 лет. ... "Я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь", - сказала Женя. "Мы с моей предыдущей командой очень усердно работали, но это была другая работа. В другом стиле абсолютно. Но когда было сложнее, я не могу даже сравнить", - отметила Женя.

"Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна, Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали. И всем им я безумно благодарна", — отметила Евгения Медведева. По словам Жени, вся работа, которую проделали с ней эти люди, она в ней осталась. "Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто…", - планирует Медведева. Фигуристка призналась, что пока не знает, что получится. "Пока не получается. Но со временем цветок распустится", — считает Женя Медведева.

В соцсетях, напомним, Медведеву травят за смену тренера.

На защиту Жени встала Татьяна Анатольевна Тарасова.