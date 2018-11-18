«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с «Шальке» 2:1

В воскресенье «Зенит» встретился в товарищеской игре с «Шальке» на стадионе «Санкт-Петербург - «Зенит» Главный арбитр Сергей Лапочкин (Россия).

Клуб из Гельзенкирхена состоят в партнерских отношениях уже на протяжении 12 лет после того, как в 2006 году «Шальке» заключил спонсорский контракт с «Газпромом». Тогда же руководители сине-бело-голубых и «горняков» договорились о товарищеских встречах.

Пока «Шальке» недостает стабильности. Если в прошлом сезоне «горняки» финишировали на втором месте в Бундеслиге (вслед за «Баварией»), завоевав путевку в Лигу чемпионов, то сейчас они лишь четырнадцатые. Команда из Гельзенкирхена в 11 турах чемпионата Германии одержала три победы при одной ничьей и семи поражениях. По забитым мячам (их всего восемь) зенитовский соперник делит последнее место с аутсайдером «Штутгартом».

В Лиге чемпионов дела у «Шальке» обстоят лучше. К счастью для немцев, жеребьевка подбросила им в одну группу наш «Локомотив» и турецкий «Галатасарай». Вполне проходимые соперники даже для находящихся в некотором кризисе немцев.Команда из Гельзенкирхена очень близка к выходу в 1/8 финала ЛЧ. «Шальке» имеет восемь очков после четырех туров, отставая на два балла от лидера группы «Порту», но опережая на четыре очка «Галатасарай» и на восемь «Локомотив». Все в руках самих «горняков» ( по информации «спорт:день за днем»)

«Шальке» и «Зенит» отправили в сборные по 10 игроков.

Потери немецкой команды — вратарь Александр Нюбель (Германия U-21), защитник Салиф Сане (Сенегал), полузащитники Себастьян Руди (Германия), Александр Шепф (Австрия), Уэстон Маккенни (США), Евгений Коноплянка (Украина), Амин Арит (Марокко), Набиль Бенталеб (Алжир), Суат Сердар (Германия U-21), нападающий Гвидо Бургшталлер (Австрия).

Потери «Зенита» — вратарь Андрей Лунев (Россия), защитники Эмануэль Маммана (Аргентина), Луиш Нету (Португалия), Миха Мевля (Словения), полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин (оба — Россия), Леандро Паредес (Аргентина), Роберт Мак (Словакия), нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — Россия). Кроме того, из-за травмы не вызван в нашу национальную команду защитник Игорь Смольников.

Ориентировачный состав «Зенита» на матч с «Шальке»: М. Кержаков — Анюков, Иванович, Краневиттер, Чернов — Маркизио, Оздоев — Шатов, Эрнани, Набиуллин — Дриусси (по информации пресс-службы ФК «Зенит)

Встреча началась в среднем темпе, пока без плотного прессинга и уже на 6 мин. Матиас Краневиттер индивидуально вошел в район штрафной и сильно пробил в «девятку», счет стал 1:0 в пользу питерских . Забавно, что у Краневиттера в карьере нет голов в официальных матчах, то есть совсем нет.

Идет очень веселая игра без нарушений дружеская, с большим количеством передач Быстрая наша контратака случилась после перехвата Эрнани, Шатов из штрафной слева подавал в центр — защитник сыграл головой. Шатов, красивый пас пяткой на Набиуллина , но Эльмир этого не ожидал.

Зенитовцы больше владеют мячом, компактно переходят от обороны к атаке и больше угрожают воротам немцев Молодой Скроботов, вновь очень спокойно и уверенно переигрывает оппонента на свой территории. Кержакову дали потрогать мяч, пока наш вратарь практически без работы

К 26 мин. игроки»Шальке» стали больше владеть мячом и вести позиционную игру около штрафной зенитовцев. Половина тайма позади. Футбол вполне себе живой. С хорошим настроением команды играют.

На 32 мин Набиуллин! Что творит! От двоих финтом ушел и пробил в створ, но голкипер спас команду/

На 35 мин. команда «Шальке» сравняла счет 1:1 Скрибски вколотил мяч в девятку после прострела с правого фланга. По сути, это был первый опасный момент у наших ворот

Чернов разогнался по центру, но затем быстрая атака плавно перешла в позиционную Пару минут атакуют немцы. Обороняемся. Игроки «Зенита» отбирают мяч у немцев и тут же теряют, нет быстроты принятия решения. Ничего не добавил Сергей Лапочкин. Перерыв. Пока 1:1. 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме замены в обеих командах, в нашем коллектив появилсяе голкипер Юрий Ладыгин вместо Кержакова, Леон Мусаев вместо Шатова У гостей в перерыве — три замены. Вышли Фонтейн, Гейс и Райт.

Во 2-ом тайме видно насколько лучше немцы владеют мячом и высокая культура паса позволяет им легко контролировать середину поля, выводить крайних вингеров на штрафную/

Юры Ладыгина, нашим игрокам не хватает легкости и лихости гостей.

Немцы контролируют мяч и доминируют во 2-ом тайме, атака у зенитовцев вообще захлебнулась и болельщики уже давно не видели ударов по воротам гостей

Илья Воробьев в «Зенит»-2 играет обычно правого нападающего, иногда центрального. Сегодня вышел на позицию Набиуллина контролировать левый фланг.

На 78 мин. Дриусси снесли в штрафной и арбитр назначил пенальти, голкипер угадал направление удара, но Оздоев добил мяч в ворота 2:1

Опасный момент создают немцы у наших ворот. И вообще пошли вперед большими силами. Дважды подряд выручает нас Лодыгин! Мощно атакуют немцы, но это им не помогает, звучит финальный свисток и зенитовцы одерживают победу, хоть и в товарищеском матче.