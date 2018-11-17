Вредны ли для здоровья силовые тренировки для детей?

Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев в присутствии министра спорта республики Мусы Ханарикова установил мировой рекорд по отжиманиям, как сообщает «Российская газета».

Мальчик тренируется дома под руководством отца. На занятия спортом он тратит по 2–3 часа ежедневно.

Профессиональный боксер и тренер, рекордсмен Книги рекордов России Александр Колесников рассказал, чего больше в таких нагрузках для детского организма: пользы или вреда, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

По мнению спортсмена, заниматься дома - самый оптимальный вариант. Также важно, что мальчику помогает его отец, т.к. сам ребенок не знает границ: сколько можно заниматься, а сколько - нельзя.