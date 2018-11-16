Товарищеская игра Германия – Россия закончилась разгромом со счетом 3:0

Товарищеский матч Германия – Россия состоялся 15 ноября 2018 года на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. Швейцарский арбитр Сандро Шерер обслуживал встречу.

Последний раз сборные Германии и России играли между собой в 2008 и 2009 годах в рамках квалификации ЧМ по футболу 2010. Тогда в обоих случаях победу праздновали «Орлы» со счётом 2:1 дома, и 1:0 на выезде. По-прежнему есть доверие главному тренеру Йоахиму Лёву, хотя его команда потерпела провал на ЧМ-2018 и уже в последнее время проиграла Франции и Нидерландам в Лиге Наций. В сборной есть и Томас Мюллер и Тимо Вернер, но, ни один из этих форвардов в центре сыграть нормально не может.

Россия играет в агрессивный футбол, применяя высокий прессинг. Все линии, начиная от защиты, и заканчивая нападением, действуют стабильно и уверенно в каждой игре.

Игра началась пока в среднем темпе, немцы делают ускорение только на половине нашей сборной гости стадиона владеют мячом, включают высокий прессинг.

На 8 мин :гол забивает сборная Германии. Джикия ошибся, Гнабри получает мяч от Керера. Гнабри отдаёт пас Лерою Сане, и тот легко отправляет мяч в ворота Лунёва. Голкипер помочь не смог -1:0 повела сборная Германии Ещё один опасный момент у ворот Лунёва. снова угловой разыграют хозяева.

Черчесов начинает выходить из себя. Нужно прибавлять игрокам как в обороне, так и в атаке Немцы владеют мячом, не боятся рисковать, играют в атаке очень резко, показывают отличное движение и вот на 23 мин тот же Сане бил головой, но прямо в Лунева

На 25 мин. после подачи углового Шуле забивает гол и увеличивает преимущество до 2:0: исполняет Йозуа Киммих штрафной удар, Рюдигер скидывает мяч на партнёров, Зюле получает мяч, аккуратно его обрабатывает и забивает! 2:0 на "Ред Булл Арене". Гнабри воспользовался ошибкой россиян, развивает атаку. Хектор получает мяч в штрафной, пробивает, но неточно. Свободно чувствует себя сборная Германии.Красиво повозил Лерой Джикию и Набабкина. Россия старается перехватить мяч, но Германия действует жёстко и уверенно.

На 40 мин снова гол и на этот раз автор исполнения Серж Гнабри. Хаверц отдаёт на 20-го номера и переправляет мяч в ворота футболист. Очень простой гол получился для немцев, а счет становится разгромным 3:0. Просто удивительно как легко пропускают наши футболисты, причем через центр защитной линии — это полный провал. На этом 1-й тайм завершился

В начале 2-ого тайма Ионов имел возможность сократить отставание,но мяч пролетел в метре от штанги. Очень медленно выходит из защиты наша команда в нападение, середину поля контролирует сборная Германии Немцы перехватили инициативу и побежали на чужую половину поля. Гораздо лучше выглядит Россия во втором тайме.

Игроки Германии с 69 мин. стали перекатывать мяч с одной половины поля на другую, без явного стремления взломать защиту россиян, явно доигрывают эту по сути сделанную игру. Сборная Россия играет так, как ей позволяют хозяева поля Идет 82 мин встречи, но ни одного удара по воротам Ноера не случилось и это команда игравшая в плей-офф ЧМ2018., получается, что сборная Германии смогла исправить свои ошибки, а наши игроки наоборот потеряли практически во всех линиях игры, спишем все на то, что это товарищеская, учебная игра. На этом печальная, но поучительная для нас игра завершилась проигрышем 3:0.