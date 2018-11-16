Керченские самбисты поблагодарили Путина за Год самбо
16 ноября 2018, 00:15 [ «Аргументы Недели» ]
В городе-герое Керчь прошел флешмоб, посвященный 80-летию борьбы самбо. Воспитанники крымского спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» обратились к Президенту с благодарностью за развитие нашего национального вида спорта.
В октябре В.В. Путин подписал указ «О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации». Согласно указу, 16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, а 2019 год объявлен Годом самбо.
«Это для нас большое событие. Мы верим, что наше национальное единоборство рано или поздно станет самым популярным в стране и мире. И сделаем все для этого. Гордимся, что 2019 год объявлен Годом самбо! Обещаем Вам достойно представлять самбо в Крыму, в России и на международной арене...» – говорится в обращении.
Во время флешмоба керченские спортсмены, обнявшись, выполнили 80 приседаний в честь 80-летнего юбилея самбо.
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