Матч Германия – Россия на МАТЧ ПРЕМЬЕР прокомментирует Георгий Черданцев

Матч состоится 15 ноября на стадионе Red Bull Arena в Лейпциге. Начало прямой трансляции на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР в 22:40. Ее можно будет увидеть также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Прямая трансляция из Лейпцига стартует на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР и на digital-площадках субхолдинга «Матч!» в 22:40. Перед матчем в 22:15 на МАТЧ ПРЕМЬЕР в прямом эфире начнет работать студия, где ведущий Александр Аксенов и гости обсудят предстоящую игру. По окончании матча в 0:40 студия продолжит работу. Кроме того, товарищеская встреча сборных Германии и России будет центральной темой и в программе «Все на футбол», которая выйдет на «Матч ТВ» в 21:50.

Ранее команды встречались 5 раз. У немецкой сборной 4 победы, один раз команды сыграли вничью. Последний матч между ними состоялся в рамках отборочного тура на чемпионат Европы в 2010 году. Игра на стадионе «Лужники» закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Эксперты отмечают наметившийся выход немецкой сборной из кризиса, что было видно в недавнем матче с Францией. И, несмотря на товарищеский статус предстоящего поединка, они будут настроены на победу, так что сборную России ждет серьезная проверка. Российская сборная тем временем обеспечила выход в дивизион «А». У нее две победы над Турцией и ничья на выезде со Швецией. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев:

«Сборная Германии – это, конечно же, топ-сборная. В этом году сложилась такая любопытная ситуация, что сборная России играла в четвертьфинале на Чемпионате Мира, а Германия провалилась. Но она, тем не менее, остается фаворитом и в этом матче, и сейчас самое интересное, как сборная России после успеха на ЧМ будет смотреться на фоне немецкой команды. Посмотрим, какой опыт приобрела наша команда, насколько она будет себя чувствовать увереннее и лучше по сравнению с теми провальными матчами, которые мы проводили до ЧМ. Интересно посмотреть, насколько изменилось отношение к игре и уверенность игроков в своих силах, и что они сейчас могут показать в игре против соперника такого уровня».