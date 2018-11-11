ЦСКА побеждает «Зенит» - 2:0

В центральном матче 14-го тура чемпионата России встретились ЦСКА и «Зенит». Матч прошел в Москве 11 ноября на «ВЭБ Арене». Встречу обслуживала бригада рефери во главе с Владимиром Москалевым (Воронеж)

В турнирной таблице ЦСКА, набрав 20 очков, располагается на пятом месте. После тринадцати туров «Зенит» набрал 31 очко и опережает ближайшего преследователя на 7 очков.

Игра началась с позиционной атаки зенитовцев, очень жесткая борьба, обоюдные атаки, без реальной угрозы воротам Ну что же, пока на поле идёт разведка боем. Футболисты ЦСКА стараются наладить контроль над мячом на правах капитанов, но пока не особо получается.

Первые минуты матча показывают, что три причины тормозят доминирование «Зенита»: хавбеки питерцев либо вжимаются к своей штрафной и не встречают соперников перед линией штрафной, либо допускают ужасные позиционные ошибки (чаще всего – при выбрасывании у центрального круга или смещениях в полуфланги) и оставляли центр свободным и наконец -опорная зона должна стараться выводить нападающих на ударные позиции, а там сейчас диктуют условия армейцы.

На 15 мин. случилась чудовищная ошибка - поехала нога у итальянца Маркизио, Сигурдссон подхватил мяч, разогнал быструю контратаку своей команды! Прошла передача направо в штрафную площадь на Ахметова, который в касание прострелил в центр, и Чалов отличным ударом реализовал свой выход один на один! Счет 1:0 в пользу ЦСКА.

Щенников по левому флангу тащил мяч вперёд, Шатов его сзади зацепил. Не успевают гости за своими соперниками. Вполне возможно, сказывается напряжённый график зенитовцев.

Москвичи владеют мячом, они больше атакуют, зенитовцы свободно дают входить в свою штрафную и на 26 мин. Сигурдссон вышел один на один с Луневым и счет становится -2:0: Половина обороны наблюдает, как Ахметов выполняет передачу в разрез в штрафную на Чалова, а Фёдор выдал пас в район одиннадцатиметровой на одинокого Сигурдссона. Переиграть Лунёва ударом в дальний угол было делом техники! "Зенит" сегодня в атаке никакой. Кроме абсолютно бесполезных подач Шатова ничего не происходит интересного Зенитовцам не хватает динамики, скорости, точности, быстроты принятия решения

Полчаса сыграно в нашем матче, 2:0 у нас в пользу ЦСКА. Тренерский штаб "Зенита" уже отправил первых игроков в разминочную зону. Что-то мне подсказывает, что Дзюба точно много не сыграет. Всё-таки есть у него повреждение, и оно никуда особо не делось. Нет заряда на игру, фанатизма, страсти и эмоций. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме армейцы продолжили удержание мяча и продавливание защиты питерских через центр.На 49 мин. Дзюба имел возможность поразить ворота, но защитник спас ситуацию, зенитовцы прибавили в движении и контроле мяча, игра все больше идет на поле ЦСКА Дриусси сейчас неплохую передачу низом отдавал на Дзюбу, но Артём оказался не готов. Упустили он мяч, который проследовал за лицевую линию.

Что-то начинает вырисовываться у "Зенита" впереди. Дзюба раз за разом цепляется за мяч в штрафной площади соперника, но выйти на удар или вывести партнёра пока не получается. Сейчас вот Чернов после отскока слева мяч подхватил, но навес сорвал, отправив его за лицевую.

Неплохая атака по центру получилась у "Зенита". Дзюба отыграл на Дриусси, который передачей в разрез пытался вывести один на один Заболотного, но успел там игрок ЦСКА на перехвате сыграть.Очень медленно зенитовцы выходят из защиты в нападение , развивают комбинации, много ошибок в передачах мяча, крайние защитники не создают движение. На 82 мин Диляр Кузяев сольно прошел а штрафную, но на последнем рубеже его остановили.

У нас началась последняя десятиминутка, игроки ЦСКА опустились ближе к своим воротам, теперь основная игра построена на контратаках у хозяев. Посмотрим, сможет ли "Зенит" перевернуть ситуацию.Зенитовцы не смогли изменить счет и потерпели 3 поражение в чемпионате, оставаясь лидером.