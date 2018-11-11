«Уфа» уверенно побеждает «Спартак» со счетом 2:0

В 14-м туре Российской Премьер-лиги «Уфа» принимала «Спартак». Матч прошел 11 ноября на стадионе «Нефтяник». Главный арбитр матча Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Уфа» после тринадцати туров является одним из аутсайдеров Российской Премьер-лиги. Уфимцы набрали лишь 11 очков и располагаются на предпоследней строчке турнирной таблицы.

«Спартак», набрав 19 очков, занимают лишь шестое место. 4 подряд домашних поражения «красно-белых» в Премьер-лиге уже войдут в историю клубных антирекордов.

Игра началась в довольно сложных, во всяком случае для москвичей, погодных условий: 9 градусов ниже нуля + искусственное поле, а в лазарете у обеих команд игроков хватает. В целом под руководством Рианчо у «Спартака» в активе две победы при двух ничьих и одном поражении. Судя по всему, матч против «Уфы» станет для испанца последним в роли главного тренера. Ожидается, что после паузы на матчи сборных «красно-белых» возглавит Олег Кононов.

Первыми атаку провели хозяева, получился перспективный прострел, но никто к мячу не успел, но «Уфа» продолжает форсировать ворота гостей, пока без реальных ударов по воротам.

«Спартак» комбинирует на чужой половине поля, но неточных передач у москвичей многовато, создать давление на ворота уфимцев не получается

Сысуев активно действует на правом фланге. Все уфимские атаки разгоняются через эту зону.

В текущем сезоне «Уфа» одержала лишь три победы, причем обыграть сумела только терпящий финансовое бедствие «Анжи», аутсайдера РПЛ «Енисей» и клуб из Люксембурга «Прогресс» в квалификации Лиги Европы, это говорит о том, что арсенал технико-тактических приемов у уфимцев не так велик и поэтому рисунок игры хозяев пока плохо просматривается.

«Спартак» гоняет мяч в основном в цетре поля, любая попытка подойти к штрафной приводит к потере мячча и контратаке хозяев . На 20 мин. Луис Адриано справа выкатил мяч на Ханни, который с двенадцати метров пробил в перекладину, к этой мин. это самый опасный момент. Гости долго держат мяч в центре поля, переводя его с фланга на фланга. Продвижения вперёд нет. Фернандо со штрафного пробил в стенку, от которой мяч едва не залетел в дальний угол. Беленов в отчаянном прыжке смог отбить футбольный снаряд в сторону.

Оборона спартаковцев часто проваливается и только пробелы в мастерстве хозяев, счет до сих пор не открыт, у «красно-белых» очень много потерь мяча при передачах в процессе организации нападения.На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме продолжилась борьба флангов и забросы в штрафную, такая ситуация возникла уже на 48 мин. Сысуев справа прострелил в штрафную на Тилля, который с девяти метров пробил выше ворот. Поживее задвигались игроки, в перерыве, похоже, тренеры обратили внимание на вялые действия в центре поля.

У хозяев поля не получается игра на опережение в момент навеса мяча в штрафную, что сводит на нет доминирование в нападении и это при том , что москвичи не проводят позиционные атаки и уфимцы имеют свободные зоны, подходы к воротам есть, а реализауции нет, вот где пробелы уфимцев в классе.

К середине тайма «Спартак» вновь стал увлекаться долгими перепасовками в центре поля без продвижения вперёд, теряя при этом в динамизме, быстроте принятия решения и как логичный итог: на 75 мин Табидзе слева прошёл вперёд и навесил на Сысуева. Дмитрий головой на опережение точно отправил мяч в дальний угол ворот «Спартака» -1:0 повели уфимцы, а на добавленной 92 мин Бизяк забиват второй гол в ворота «Спартака»-2:0 и «Уфа» одерживает заслуженную победу. У спартаковцев остается 19 очков, а у хозяев поля 14.