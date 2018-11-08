Андрей Аршавин сделал заявление о своей карьере

Нападающий казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Андрей Аршавин сделал объявление о своей спортивной карьере. 37-летний бывший нападающий питерского «Зенита» и российской сборной Аршавин объявил, что завершит карьеру, если не продлит контракт с «Кайратом», - сообщает kp.ru.

Андрей Аршавин покидает казахстанский «Кайрат»

По словам Андрея, он не намерен заключать договор ни с каким другим клубом. Аршавин поделился своими планами с болельщиками. Он рассказал, что после того, как закончится его контракт с казахстанским ФК «Кайрат», он никуда не будет переходить.

Футболист также отметил, что не собирается продолжать карьеру в пляжном футболе или мини-футболе, но хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Футболист три года обдумывает эту идею, а недавно созванивался с тренером.

Андрей Аршавин играл в «Кайрате» три сезона, за это время он участвовал в более чем 100 матчах, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач, трижды вместе с клубом завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Его контракт заканчивается. 11 ноября он последний раз сыграет за «Кайрат» в матче с карагандинским «Шахтером».