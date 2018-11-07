Почему сербский полузащитник Матич остался без красного мака

В субботу на матче чемпионата Англии по футболу с "Борнмутом" без красного мака на майке - символа памяти о погибших в войнах солдатах стран Британского Содружества - оказался сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич.



Оказалось, что перед игрой Матич, который ранее уже выходил в майке с таким символом, попросил разъяснить ему значение красных маков. После разъяснений Матич сорвал знак памяти с футболки под угрозой увольнения из Манчестера и даже экстрадиции из Великобритании. Это было протестом футболиста действиям войск НАТО в Югославии в 1999 года. Клуб объяснил действия футболиста обстоятельствами личного характера.



Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-то клубные санкции за позицию Неманья Матича.



