Почему сербский полузащитник Матич остался без красного мака
7 ноября 2018, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу на матче чемпионата Англии по футболу с "Борнмутом" без красного мака на майке - символа памяти о погибших в войнах солдатах стран Британского Содружества - оказался сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич.
Оказалось, что перед игрой Матич, который ранее уже выходил в майке с таким символом, попросил разъяснить ему значение красных маков. После разъяснений Матич сорвал знак памяти с футболки под угрозой увольнения из Манчестера и даже экстрадиции из Великобритании. Это было протестом футболиста действиям войск НАТО в Югославии в 1999 года. Клуб объяснил действия футболиста обстоятельствами личного характера.
Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-то клубные санкции за позицию Неманья Матича.
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