«Спартак» терпит 4-е поражение подряд на своем поле, проиграв«Уралу»1:2

4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретились «Спартак» и «Урал». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Игра началась с позиционной атаки «Спартака», много передач поперек поля. Перешли робко хозяева в наступление, а Дмитрий Парфенов задумчиво наблюдает за футболом у кромки технической зоны.

На 7 мин первый удар по воротам сделали игроки «Урала» Неудачно разыграли стандарт хозяева, а тем временем "Урал" перешел в наступление! Ильин принял мяч на колено и с разворота пробил намного выше перекладины.У москвичей не получаются атаки, они теряют мяч в завершающей стадии атаки и откатываются в середину поля

Атаки у гостей более компактны, просматривается задумка игроков и что важно дорожат мячом, но в невысоком темпе по-прежнему протекает игра, даже за опасные моменты никак не зацепиться при всем желании. Эффективнее выпады на ворота уральцев.

В игре команд сегодня отсутствуют такие важные компоненты игры как чистый отбор мяча, перепасовка и передача на ход кому-то из атакующих игроков. Вместо этого мы видим постоянные остановки игры из-за нарушений правил

На 29 мин со штрафного сильным, выверенным и точным ударом над стенкой Николай Димитров забивает гол -0:1, а ведь Николаю всего 18 лет, уральцы сейчас доминируют, не дают москвичам выйти со своей половины поля , за несколько мин. они дважды могли увеличить счет, им не хватило спокойствия, а торопливость ломала все усилия команды. Приличное давление оказывает "Урал" на хозяев, уже наиграли они на второй гол, можно сказать .Отошли на свою половину поля екатеринбуржцы, используя плотную опеку и тактику мелкого фола.

На этом 1-й тайм завершился, нельзя сказать, что игра была зрелищной, скорее мучились и игроки команд и зрители.

Во 2-ом тайме екатеринбуржцы продолжили свое наступление на ворота хозяев, за 52 мин игры москвичи нанесли 1 удар в створ ворот, а уральцы- 5 и продолжают атаковать флангами футболисты "Урала", но подачи в штрафную соперника не получаются.

На 74 мин. Луис Андриано после комбинации забивает гол-счет становится равным -1:1 Вдохновились футболисты "Спартака" , пошли в атаку, но тут же получилась обрезка правым флангом перешли в наступление гости, пошел навес в штрафную, Ильин головой мощно пробил под перекладину, но феноменальный сейв совершил Максименко, но с добиванием он не смог справится физически и тут же Панюков добивает мяч в ворота москвичей т счет -1:2

Звучит финальный свисток ,фиксирующий 4-е поражение «Спартака» на своем поле, это первый случай у москвичей в российской истории и 6 место в турнирной таблице.