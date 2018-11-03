«Локомотив» уверенно побеждает «Арсенал» со счетом 3:1

3 ноября состоялся 13-й тур российской Премьер-лиги. В Москве «Локомотив» на стадионе РЖД «Арена сразился с «Арсеналом». Главный арбитр матча - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив» проводит нынешнюю кампанию в ранге действующего чемпиона, но начало откровенно провалил, какое-то время даже находясь в статусе аутсайдера. Но затем игроки набрали нужные кондиции, звездные новички Крыховяк и Хеведес адаптировались к специфике тактической схемы Семина и дело пошло на лад. Сейчас в активе «паровозов» непрерванная 4-матчевая победная серия, в ходе которой «переехали» "Ахмат", ЦСКА, "Ростов" и "Енисей", пропустив лишь 1 мяч.

Как итог – Локо уже третий, всего на 1 балл отставая от идущего выше "Краснодара". «Железнодорожники» сейчас на порядок мощнее и вряд ли допустит расслабленность, как пару недель назад Спартак. У москвичей перевес на большинстве игровых позиций, особенно в нападении, где обрели былую мощь Эдер, Фернандеш и братья Миранчуки. К тому же чемпион дома еще не уступал .

"Арсенал" не смог сохранить победную волну после визита в логово "Спартака", не сумев одолеть дома "Оренбург" (2:2). Туляки дважды вели в счете, но на удивление «автобусный» соперник находил адекватные ответы, причем установил окончательный итог уже под самый занавес. Тем самым "Арсенал" остался на 10-й позиции, лишь на 3 очка опережая зону стыковых матчей.

Футбольные эксперты и журналисты считают, что скорее всего, сегодня нас ожидает результативный поединок. Нынче обе команды находятся на подъеме и практически не проигрывают в последних матчах, регулярно при этом забивая.

Игра началась с взаимных достаточно быстрых атак, много нарушений и не точных передач. Неудачно был разыгран корнер игроками "Локомотива". Все завершилось тем, что в контратаку убегали туляки, но передача Ткачёва в чужую штрафную оказалась, прямо скажем, неточной.

К 8 мин.туляки много атакуют, прессингуют и видно, что настрой у них боевой, активно идут в силовую борьбу Кстати говоря, довольно тепло сегодня в Москве. Столбик термометра показывает непривычные +10 для столицы. В общем-то, погода благоволит хорошему футболу, но соперники пока не торопятся лететь вперед, сломя голову.

Не думаю, что кто-то удивиться, если узнает, что на трибунах сегодня присутствует Станислав Черчесов. Все-таки в сборной России играет немало футболистов из "Локомотива". Быть может, найдется место в сборной и кому-то из игроков тульского коллектива в перспективе.

На 13 мин. Антон Миранчук опасно пробил по воротам и мяч прошел рядом со штангой, это первый подход к воротам гостей в этой игре, но больше мы наблюдаем позиционные перепасовки мяча. На 20 мин Алексей Миранчук пробил с линии штрафной туляков и попадает в перекладину. А уже на 22 мин Сергей Ткачев издали пробил, но Гилерме отслеживал этот эпизод и был на месте На 26 мин. после подачи углового Хёведес головой открывает счет в этом матче 1:0 повели игроки «Локомотива»

На 31 мин. отыграться была у игрока «Арсенала» Луки Джорджовича, но он в 3 метрах от Гилерме потерял рамку ворот, а вот на 35 мин. после подачи углового Максим Беляев головой забивает ответный гол и счет стал равный- 1:1. Игра идет открытая равная, без центра поля, активны крайние вингеры обеих команд. Концовка 1-ого тайма за туляками,да, сейчас "Арсенал" смотрится на поле куда симпатичнее хозяев. Многое у "канониров" получается, и по такому футболу именно гости ближе ко второму голу. На этом первая половина матча завершилась.

Во 2-ом тайме рискованно, конечно, выглядит тренерское решение Сёмина выпустить после перерыва сразу двух новых игроков, но наставнику виднее. Идову и Эвер вышли вместо Баринова и Фарфана в перерыве. Сразу две ротации в стане "Локомотива" произошло. У туляков без замен пока.

Матч продолжается позиционными атаками обеих команд, у туляков в этот период мяч держится лучше, Миранчук пытался справа войти в чужую штрафную, но не дошел и просто нанес выстрел по воротам противника. Мяч не лег толком на ногу и улетел на десяток метров правее мишени. Алексею Миранчуку теперь прилетел удар по ногам. В отличие от первого тайма, начало второй половины игры выдалось слишком грубым и эмоциональным. Чувствуется повышенный градус игры. Бросается в глаза с каким спокойствием действует линия защиты туляков, ни какой отбойной игры, выходят в атаку через пас, а не забросом в никуда

На 70 мин. в результате многоходовой комбинации попал в ноги Антона Миранчука и он нанес неотразимый удар в верхний угол ворот и счет стал — 2:1 в пользу «Локомотива», а на 74 мин Антон Миранчук делает дубль, спокойно обыграл защитника, никто эти действия из туляков не страховал и точно пробил в угол, счет становится -3:1, «паровозы» дают последний гудок и кажется, что "канониры" поехали. Звучит финальный свисток, «Локомотив» набирает 24 очка и закрепляется на 2-ом месте в турнирной таблице.