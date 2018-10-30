Определились финалисты чемпионата мира «Боев по правилам ТНА»

Трое российских бойцов Кирилл Корнилов, Владислав Украинец и Игорь Дармешкин пробились в финал 11-го по счету чемпионата мира «Боев по правилам ТНА», завершившегося в Казани на площадке "Татнефть Арена". За путевки в финал бились спортсмены из 7-ми стран, за все же время престижнейшего турнира в ринг вышли более 400 бойцов из 30-ти стран.

Технические результаты полуфиналов "Боев по правилам ТНА" выглядит так:

до 70 кг: Ассуйк Юсеф (Дания) победил Олега Лихторовича (Белоруссия) по очкам в 4 раунде

до 80 кг: Любо Ялови (Сербия) победил Владимира Дектярёвя (Россия) - по очкам в 4 раунде

свыше 80 кг: Кирилл Корнилов (Россия) победил Кристиана Ристеа (Румыния) по очкам в 4 раунде

до 70 кг: Владислав Украинец (Россия) победил Иван Кондратьев (Россия) по очкам в 4 раунде

до 80 кг: Шер Мамазулунов (Узбекистан) победил Виктор Монфорт (Испания) по очкам в 4 раунде

свыше 80 кг: Игорь Дармешкин (Россия) победил Эльдара Оливейра (Нидерланды) по очкам в 4 раунде.







