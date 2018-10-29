«Рубин» спасает игру в добавленное время со «Спартаком» -1:1

В понедельник, 29 октября, «Рубин» на своем поле сыграл со «Спартаком» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила на «Казань Арене», обслуживала бригада под руководством Василия Казарцева из Петербурга.

С учетом проведенных матчей этого тура, команды находятся на шестом и седьмом местах. У соперников по 18 баллов, но гости выше из-за лучшей разницы голов.

Коллектив Бердыева в нынешнем сезоне уступил лишь раз – еще летом 0:1 «Зениту». Затем команда выдала серию без поражений, которая составила 10 поединков в чемпионате и кубке страны.В этом месяце «рубиновые» дома в Премьер-Лиги переиграли 2:1 «Крылья Советов» и минимально «Урал», а потом в гостях откатали нулевую ничью с «Уфой».Последнюю встречу казанцы провели в 1/8 финала национального Кубка, справившись на своем поле с «Динамо» – 1:0. «Рубин» в минувшем сезоне не смог победить «Спартак», но сейчас есть отличная возможность исправиться. Тем более, москвичи гостевали в Глазго.

«Спартак» в начале месяца в Лиге Европы порадовал болельщиков результативной ничьей 3:3 с «Вильярреалом». Хозяева два раза были в роли отыгрывающихся, в конце вышли вперед, но не удержали победу, пропустив с пенальти. Перед этим «красно-белые» минимально проиграли «Ростову». В 10-м туре в Красноярске «спартаковцы» выиграли 2:3 у «Енисея», после чего в Москве уступили 2:3 «Арсеналу». Эта неудача стала третьей подряд в Премьер-Лиге на родном стадионе. Не удивительно, что Карреру уволили. Обязанности наставника команды временно исполняет его помощник – Рианчо. С ним «Спартак» успел провести одну встречу. В третьем туре ЛЕ россияне в Шотландии сыграли вничью 0:0 с «Рейнджерс» под руководством Джеррарда.

Не должны удивлять изменения в составе «Спартака». Некоторые игроки «Спартака» отказались играть из-за несправедливой отставки Карреры ( Андриано, Зе Луиш, Фернандо)

Игра началась со взаимных атак, пока больше владеют мячом спартаковцы, команды показывают быстрый футбол, инициатива у спартаковцев Обе команды на старте первого тайма атакуют малыми силами, пока никто не хочет раскрываться и рисковать.

Букмекеры так и не смогли определить фаворита этого матча, практически равные коэффициенты они выставили, поэтому вопрос о победители матча по-прежнему открыт.

То , что происходит на поле к 15 мин. можно констатировать как суматоху, с элементами жесткого прессинга, все в основном в центре поля, преимущества нет ни у одной из команд, пока совсем без ударов, обе команды действуют максимально осторожно как в защите, так и в нападении.

Идет 22 мин матча через правый фланг стараются атаковать футболисты московской команды, но там очень грамотно действуют защитники "Рубина".

У "Рубина" прекрасная статистика, ни разу в последних пяти матчах казанцы не проиграли на домашнем стадионе. Болельщики ведут себя достаточно активно на стадионе, их собралось сегодня немало, даже не смотря на то, что сегодня у нас понедельник

Продолжается у нас упорная борьба за позицию в этом матче, сомневаюсь, что мы увидим много забитых голов, ведь обе команды действуют максимально осторожно. Пытаются создавать моменты игроки "Рубина", не изменяют они себе, продолжают доставлять мяч в штрафную с правого фланга, но пока это им результата не приносит, увы. Упорная борьба продолжается, оба тренера активно ведут себя на бровке поля, ведь результат этого матча очень важен для каждого коллектива.

В эмоциях захлебнулись команды, потопив разумный прагматизм и как промежуточный итог: игра без ворот, масса ошибок в передачах , безадресные забросы в сторону ворот соперника, технический брак в приеме и обработке мяча. Завершился 1-й тайм этого безумного противостояния.

2-й тайм, начался атакой москвичей, но все через центр, кроссы с флангов мы сегодня в игре «Спартака» вообще не видили, в створ ворот пока ни одна команда не попала, нужны креативные игроки в линии нападении. Пока инициатива полностью на стороне казанской команды, они пытаются угрожать воротам соперника, начали атаковать через фланги.

На 77 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Рубина», Комбаров бьет и спартаковцы повели в счете- 0:1 Очень неожиданно был забит этот гол. Нельзя сказать, что он логичный, ведь обе команды действовали максимально осторожно.

В добавленное время на 92 мин Егор Сорокин после подачи углового головой забивает ответный мяч и счет становится 1:1 Звучит финальный свисток и москвичи упускают победу.