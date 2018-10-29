Бывший врач «Спартака» рассказал «Матч ТВ», как относится к бывшему главному тренеру красно-белых, иероглифах и скинхедах.

Лю Хуншен занимается иглоукалыванием, терапией. Работает в частном медицинском центре, но сам на себя, как сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

"Потому что он не тренер, а менеджер. Тренер должен понимать, как строить команду, делать хороший футбол, побеждать. А Каррера постоянно думал, как кого-нибудь поменять или убрать. Решал слишком мелкие проблемы, такие, как тоненькие иголки. Но для него они были, как железные палки. Не занимался главным", - рассказал Лю Хуншен о своих впечатлениях, когда узнал, что Массимо Карреру убирают из «Спартака».