Кадыров может взять на перевоспитание Мамаева и Кокорина в клуб «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил заняться перевоспитанием арестованных по делу об избиении водителя телеведущей Первого канала и двух чиновников футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Кокорину и Мамаеву предстоит мыть туалеты в СИЗО

По мнению чеченского лидера, лучше будет отправить Мамаева и Кокорина на «перевоспитание» в футбольный клуб «Ахмат», а не отправлять в тюрьму. «Ахмат» - чеченский футбольный клуб. По мнению Рамзана Кадыровы,

«Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят», - передает ТАСС. «Если они перейдут в «Ахмат», мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — предлагает Рамзан Кадыров. Он оценил, что футболисты раскаялись в своем поступке и считает это «примером для всех». Напомним, до 8 декабря арестованы Мамаев и Кокорин.

Футболиста «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, игрока «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали 19 октября после их участия в драке в центре Москвы. В потасовке пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Перед обвиняемые напали на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Под арестом подозреваемые пробудут до 8 декабря.

Футболиста «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, нападающего «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали 19 октября после их участия в драке в центре Москвы. Пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. До инцидента в кафе футболисты побили водителя Виталия Соловчука.