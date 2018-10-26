В «Трактор» пригласили защитника Оскарса Бартулиса

Контракт с защитником будет действовать до конца сезона.

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев:

Из-за травм ведущих игроков мы принимаем срочные меры по укомплектованию состава. На сегодня подписано соглашение с защитником Оскарсом Бартулисом. Опытный хоккеист, игрок сборной Латвии, участник Олимпийских игр и трех чемпионатов мира, имеющий российское гражданство. Скорее всего, Бартулис сможет принять участие уже в ближайших матчах «Трактора». Кроме того, работаем по усилению нападающими, а также по привлечению нашей молодежи, с которой отлично знаком Алексеем Тертышный, в основной состав команды.



Оскарс Бартулис

Родился: 21 января 1987 года в Огре, Латвия

Гражданство: Россия

Амплуа: защитник

Рост: 190 см

Вес: 91 кг

Хват: левый

Клубная карьера: «Призма» Латвия, «ЦСКА-2» Москва, «Монктон Уизардс» QMJHL, «Кэйп Бретон Скриминг Иглс» QMJHL, «Филадельфия Фантомс» АХЛ, «Филадельфия Флайерз» НХЛ, «Адирондак Фантомс» АХЛ, «Донбасс» Донецк, «Барыс» Астана, «Адмирал» Владивосток, «Салават Юлаев» Уфа.

В КХЛ: 320 матчей, 68 (17+51) очков

Достижения: чемпион QMJHL (2006), участник Матча всех Звезд КХЛ (2016), участник Олимпийских игр в Сочи (2014), участник трех чемпионатов мира (2005, 2009, 2012)

Оскарс Бартулис в раннем возрасте уехал за океан, подписав контракт с клубом из QMJHL. После нескольких сезонов игроку удалось пробиться в НХЛ. В сезонах 2009/2010 и 2010/2011 защитник провел 73 матча за «Филадельфию Флайерз». Впервые в КХЛ Бартулис появился в 2012 году, став хоккеистом «Донбасса». Также он играл за «Барыс», «Адмирал» и «Салават Юлаев».

Отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск