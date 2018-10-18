«Матч ТВ» покажет бой Владимира Минеева против Магомеда Исмаилова

19 октября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 90, главным событием которого станет поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. В программе вечера запланирован ряд поединков. Телеканал «Матч! Боец» покажет все бои турнира. Начало прямой трансляции в 18:00.

Владимир Минеев, многократный чемпион мира по кикбоксингу, за 4 года профессиональной карьеры в смешанных единоборствах провел 11 поединков. 9 из 10 побед одержал досрочно. Бой с Майкелем Фалькао Владимир проиграл по очкам, но сумел добиться победы в матче – реванше. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

Магомед Исмаилов из Дагестана провел победную серию из 7 поединков. 19 октября зрителей ждет интереснейший поединок двух бойцов и классическое противостояние двух школ – борьбы и бокса. Поклонникам хорошо известна непростая история взаимоотношений Владимира и Магомеда. Бойцы не смогли дождаться начала официального поединка и 27 сентября устроили разборки на автограф сессии перед боем. Традиционная перепалка на этот раз перешла в драку. Эмоции взяли верх, и Магомед первым толкнул оппонента. Но драку быстро удалось разнять.