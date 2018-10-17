Кадыров заявил, что уволенный из UFC боец неправильно бил Макгрегора

Глава Чечни Рамзан Кадыров утром в среду, 17 октября, объяснил уволенному из UFC после драки бойцу ММА Зубайре Тухугову, как надо было правильно бить ирландского спортсмена Конора Макгрегора.

Кадыров отметил, что у Тухугова есть самый лучший на свете клуб "Ахмат", в котором ему способны организовать бои на высочайшем уровне. Политик также подчеркнул, что видел оплеуху, которую боец "отвесил" Макгрегору. "Это не по-нашему", – отметил Кадыров. На своей страничке в Instagram он уточнил, что если Зубайра захочет еще раз вступиться за друга, то бить надо так, как его учили на родных полянах – коротко, хлестко, молча и наповал.

Боец выразил Кадырову благодарность за совет и внимание.

Напомним, после победы Нурмагомедова над Макгрегором вспыхнул конфликт, в ходе которого Тухугов и еще два человека из команды чеченского спортсмена набросились на ирландца.