Хабиб Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent
16 октября 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Российский боец ММА, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов попросил известного рэпера 50 Cent не оскорблять его менеджера Али Абдель-Азиза.
Ранее Абдель-Азиз отреагировал на попытку переманить Нурмагомедова в Bellator за $2 млн. Он отметил, что за эту сумму 50 Cent может "открыть для Хабиба бутылку Coca-Cola".
В свою очередь, американский рэп-исполнитель написал в своем Instagram пост, в котором прокомментировал заявление Али, назвав того "примером плохого менеджера" и "дураком в дешевом костюме".
Тогда за Абдель-Азиза вступился Нурмагомедов, попросив 50 Cent с уважением относиться к Али: "Никогда не говори плохо о моем брате". После данного комментария рэпер свой пост удалил.
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