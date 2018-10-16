Хабиб Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent

Российский боец ММА, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов попросил известного рэпера 50 Cent не оскорблять его менеджера Али Абдель-Азиза. Нурмагомедов ответил на предложение рэпера 50 Cent

Ранее Абдель-Азиз отреагировал на попытку переманить Нурмагомедова в Bellator за $2 млн. Он отметил, что за эту сумму 50 Cent может "открыть для Хабиба бутылку Coca-Cola".

В свою очередь, американский рэп-исполнитель написал в своем Instagram пост, в котором прокомментировал заявление Али, назвав того "примером плохого менеджера" и "дураком в дешевом костюме".

Тогда за Абдель-Азиза вступился Нурмагомедов, попросив 50 Cent с уважением относиться к Али: "Никогда не говори плохо о моем брате". После данного комментария рэпер свой пост удалил.