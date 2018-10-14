Сборная России уверенно победила сборнуюТурции со счетом 2:0

14 октября 2018 состоялся матч с участием сборной России и сборной Турции в Сочи на стадионе «Фишт». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским. Встреча проходила в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги наций.

К матчу команда России подошла в качестве фаворита противостояния. Ведь в последнее время национальная сборная демонстрирует очень яркий и качественный футбол. Сборная России с четырьмя очками в своём активе возглавляет группу 2 Лиги Наций УЕФА 2018-2019. Данный турнир можно назвать дружественным, однако практически все европейские команды подошли к нему с особой ответственностью, и Россия в том числе.

Последнюю свою игру в рамках турнира Лиги наций футболисты национальной сборной России выиграли. Им удалось в первой игре из двух одолеть Турцию на выезде 2:1

Команды начали быстро и уже на 2 мин. Дзюба зарабатывает штрафной, хорошее давление наших ребят с первых мин. россияне не выпускают турок с их половины поля, мячом владеет сборная России, но не удается завершать атаки ударами.

На 12 мин. игра перешла в спокойное русло, некоторое затишье на «Фиште», мяч держится в центре поля, хорошая поддержка сегодня у сборной России. На 16 мин. команды обменялись острыми атаками, из-за провала в средней линии и крайних защитников.

На 20 мин. Джикия во время подачи углового получил мяч, пробил по воротам и попал в штангу и Нойштедтер был первым на добивании - счет стал 1:0 в пользу сборной России.

На 33 мин. Гилерме спасает ворота нашей сборной, пожалуй это самый опасный момент в 1-м тайме. Наша сборная превосходит турок и в скорости и точности в передачах, это обнадеживает, жаль, что наши нападающие в штрафной турок не используют игру на опережение.

Рисунок игры во 2-ом тайме не изменился, наши футболисты продолжили осаду ворот Турции, поэтому соперник пытается наладить позиционные атаки, это им приносит позитивный ритм в игре, у наших ворот появились свободные зоны и и прошла опасная атака

К 55 мин. мы видим, что игра идет равная, наши играют на контратаках и Дзюба имел возможность остро пробить головой, мяч прошел выше ворот. На 59 мин. Дзюба вывел Головина на ворота, но Александр сделал неточное касание, что приводит к потере мяча в голевой ситуации

На 61 мин. Гилерме спасает ворота после удара Текдемира, наша защита стала терять концентрацию, подвела страховка, скорее ее отсутствие,тоже самое произошло на 66 мин. нападающий Сёюнджю пробил и Гилерме снова спасает ворота, это уже серьезный сигнал на необходимость перестройки игры, пошли замены игроков, уходит с поля Кузяев, выходит Черышев.

Команды начали уставать, но это не помешало Головину протащить мяч до штрафной и передать пас Черышеву, который в одно касание пробивает в угол , голкипер бессилен и счет становится 2:0 в пользу сборной России, это уже 6-ой мяч Черышева за нашу сборную.

На 84 мин. острую атаку провели турки, но Гилерме вовремя вышел из ворот на перехват мяча

В последние мин. команды обменялись атаками, Головин и Черышев имели возможность увеличить счет, но принятие правильного решения в концовке голевой атаки тот резерв в арсенале футбола, над которым нашим ребятам надо еще много работать. Звучит финальный свисток — сборная России побеждает со счетом 2:0 и продолжает лидировать в своей группе.