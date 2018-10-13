Нурмагомедов ответил на предложение рэпера 50 Cent

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил американскому рэп-исполнителю 50 Cent на предложение перейти в Bellator в связи с несправедливым отношением к спортсмену UFC.

В комментариях к посту рэпера чемпион написал, что ему нужно назвать место встречи: "Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку", - отметил спортсмен.

И добавил, что если американский музыкант хочет увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то Нурмагомедов приглашает его посетить Республику Дагестан.