В пятницу, 12 октября, стала известна судьба нападающего Александра Кокорина в петербургском "Зените". Спортсмен после инцидента с дракой был заключен под стражу до 8 декабря текущего года.

Согласно последней информации, клуб не намерен разрывать контракт с Кокориным. Известно, что если футболист получит реальный срок, то соглашение может быть расторгнуто. Как сообщает Lenta.Ru, ссылаясь на "Спорт-Экспресс", если суд заменит содержание Александра под стражей на более мягкое наказание, то он продолжит играть в "Зените".

Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев стали зачинщиками сразу двух драк в центре Москвы. Оба футболиста сегодня были доставлены в карантинные камеры "Бутырки".