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Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

11 октября 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC
фото: Instagram

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что покинет UFC и откажется от гонорара за поединок с Конором Макгрегором, если руководство не пойдет на его условия.

Нурмагомедов протестует против наказания своего соотечественника и "коллеги" Зубайры Тухугова, с которым руководство промоушена собирается разорвать контракт.

Об этом Нурмагомедов написал в своем Instagram: "Меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего Брата пойду до конца", - написал боец.

Он добавил, что если Тухугова все же решатся уволить, то UFC следует прислать Нурмагомедову разорванный контракт. В противном случае - "я сам его порву", сказано в обращении.

Напомним, UFC отменил бой между Зубайрой Тухуговым и Артемом Лобовым. Поединок был запланирован на 27 октября. Руководство организации объяснило это беспорядками, которые вспыхнули на турнире после боя Нурмагомедова и Макгрегора.

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