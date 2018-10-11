Футболист Павел Мамаев признался раскаялся в содеянном. В отношении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и его друга нападающего "Зенита" Александра Кокорина расследуется уголовное дело по факту избиения чиновника. Мамаев признался, что раскаивается в скандальных историях, в которых он участвовал 8 октября.

В Сети обсуждают фото довольного Кокорина в наручниках

Два друга-футболиста арестованы и провели ночь в камерах. В разных. "Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты...", - признался Мамаев в интервью "МК". Он сказал, что переживает за маму, которая сейчас в Москве. А жена с детьми уехала в Краснодар. Супруга Мамаева уже подала на развод.

Полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Мамаева и Кокорина. "Сегодня, после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении столичного главка МВД.

В сети появился снимок Александра Кокорина в наручниках и с улыбкой на лице. Пользователи соцсетей энтузиазм и позитив футболиста в сложившейся ситуации не оценили.