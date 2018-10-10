Дарья Касаткина претендует на звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года

Российская спортсменка Дарья Касаткина претендует на звание самой прогрессирующей теннисистки этого года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

На престижную награду также претендуют китаянка Цян Ван, белоруска Александра Соснович, бельгийка Элизе Мертенс, немка Юлия Гергес и немка Юлия Гергес. Имя победительницы станет известно 19 октября.

Напомним, что Дарья Касаткина является первой ракеткой России и занимает 14-ю строчку в рейтинге WTA. 21-летняя спортсменка стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции и Англии, а также в феврале этого года получила приз «Прорыв месяца» по версии Женской теннисной ассоциации.