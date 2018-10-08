Руслан Гатин: Под землёй я как рыба в воде

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», взрывы на шахте «Распадской» – трагедии, которые страна будет помнить всегда. Житель Новокузнецка, кандидат в мастера спорта по самбо, чемпион Сибири и Дальнего Востока Руслан Гатин неоднократно спасал людей, рискуя своей жизнью. В 2015 году он был признан лучшим горноспасателем России. «Аргументы недели» поговорили с Русланом о его экстремальной работе.

– Профессия горноспасателя достаточно опасна. Часто ли приходится рисковать жизнью?

– Да, профессия сложная. Это правда. С опасностью сталкиваешься чуть ли не каждый день. Авария на шахте «Распадской» в 2010 году – одна из крупнейших за всю историю шахт угольной промышленности. Там произошло два взрыва. Вероятно, из-за вспышки метана. Мы тушили пожар, вытаскивали из шахт людей, естественно, неживых уже…

Поначалу думали, что это обычная авария, ничего серьезного. А когда приехали на место, было ощущение, что попали на войну: кругом самолеты, вертолеты, толпы людей…

Работа велась в сложнейших условиях: практически нулевая видимость, температура превышала 50 градусов. Погибло около 100 человек, в том числе 20 горноспасателей, наших коллег. В тот момент, когда они спустились вниз, произошел второй взрыв. Тяжело это было пережить. Это были мои друзья, напарники… Со многими работали, жили вместе, дружили семьями…

А ведь нам тоже туда спускаться. Кто знает, что с нами случится? Кто застрахован? Вдруг еще один взрыв? Шли в никуда и делали свою работу.

Часто с напарниками вспоминаем коллег, которые ушли из жизни.Как того выносили, как другого… Видеть родственников погибших невероятно тяжело. Все до последнего надеялись, что кто-то останется в живых.

В 2013 году на шахте «Осинниковская» тоже произошло ЧП. Вода поступала в выработки, и никак не могли её откачать. 143 человека находились под землей. Четырёх не удавалось найти, а остальных – вывели на поверхность. Вода постоянно прибывала, она уже была нам по пояс. В течение суток обнаружили тела троих горняков, последнего искали почти трое суток.

Наша помощь потребовалась и при тушении пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Когда приехали, проскочила мысль: «Лучше на шахту». Для меня это было как в первый раз. Я 11 лет работаю в ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть – прим. ред.), привык спускаться под землю. Я там как рыба в воде. А тут ты поднимаешься на высоту, на 3-4 этажи торгового центра. Было даже немного не по себе. Пожарные к этому привыкли, а горноспасателям было непросто.









– Были ли те, кто побоялся в таких ситуациях выполнять свою миссию?

– Да. На шахте «Распадской» после второго взрыва много человек не рискнуло спуститься вниз. Они раньше спокойно себе работали и не сталкивались с подобным. А это был крупнейший взрыв по своему масштабу. Привлечены практически все горноспасательные отряды России. Посылали только опытных специалистов, молодых не трогали, хотя, конечно, были и те, кто хотел проявить себя.

– А не было ли у вас мысли поменять профессию?

– Многие меня об этом спрашивают, но всегда твёрдо отвечаю «Нет». Мне нравится, чем я занимаюсь. Да, это профессия постоянного риска, но я счастлив, что помогаю людям. Если честно, уже не представляю жизнь без этой работы. После каждой аварии начинаешь ценить повседневные вещи: свежий воздух, солнце…

Думаю, что спасателями не становятся, а, наверное, рождаются. Как говорят десантники: «Никто, кроме нас». Так и в нашем случае. Кто, если не мы?

– Вы всегда хотели быть горноспасателем?

– Если честно, у меня не возникало вопроса, кем стать.Мой дедушка всю жизнь работал на шахте. Он меня воспитывал, растил и всему научил. Научил трудиться, работать, помогать людям. После того, как я окончил техникум, начал работать на шахте «Кыргайская» в должности проходчика 5 разряда. Неоднократно видел труд горноспасателей, которые, рискуя своей жизнью, приходили на помощь горнякам. Мне они показались настоящей элитой. Я мечтал оказаться среди них. Поступил на службу в ВГСЧ, освоил профессию и не жалею о своём выборе.

– Что вам помогает в вашем нелегком деле?

– Мне помогает спорт. Во-первых, это физическая подготовка, во-вторых, эмоциональная. В семь лет я пошел на первое занятие по самбо и во многом благодарен своему тренеру Сергею Александровичу. Он воспитал в нас дух, научил быть сильными, выносливыми. Вспоминаю, как ходили с ним в турпоходы, отправлялись на сборы, в лагеря каждое лето... Чудесное было время! Сергей Александрович не просто показывал приемы самозащиты, он учил, как выживать в трудных ситуациях. Именно поэтому, когда иду на аварию, я не переживаю за себя. За себя никогда страшно не было – только за родных, что они будут волноваться. В себе я всегда уверен, знаю, сильный и справлюсь. Наверное, это и спасает.









– Какими качествами нужно обладать, чтобы стать горноспасателем?

– В первую очередь, стрессоустойчивостью. Понимаете, горноспасатель – индивидуальная профессия. Не каждый сюда идет. Здесь нет случайных людей. Вот представьте: из шахты идёт пожар, из этого места нужно выходить, а мы, наоборот, идём в огонь. Решаются на это только сильные и отважные. Часто приходится работать в тяжелых условиях: под землёй, в узких тоннелях, поэтому необходима очень хорошая физическая подготовка.

Мы идём на задание отделением в пять человек. Всё зависит от каждого. Мы как одно целое. Если кому-то станет плохо, погибнут все.

Это как в спортивной борьбе: не подготовишься к соревнованиям, тебя побьют. Нужно постоянно развиваться в профессии, читать и узнавать новое, чтобы в критический момент не возник вопрос: «А что делать?». Не будешь знать – считай, что пропал с концами…



– Руслан, ваш дедушка проработал на шахте всю жизнь, вы пошли по его стопам. Хотели бы, чтобы ваш ребенок тоже стал горноспасателем?

– Вряд ли такое пожелаешь своему ребёнку.Представьте, сколько я всего увидел и чего уже насмотрелся. В первую очередь, он должен стать достойным человеком, а там посмотрим.







