Прямая трансляция на «Матч ТВ» боев турнира ММА UFC 229, в рамках которого состоялся долгожданный поединок чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона UFC в лёгком и в полулёгком весе Конора Макгрегора, привлекла большое внимание зрителей в Москве. В слоте 05:00-08:16 «Матч ТВ» занял первое место как в целевой аудитории М 14-59, так и в ЦА Все 4+.

«Матч ТВ» провел активную и масштабную подготовку зрительской аудитории к главному событию года в смешанных боевых искусствах - встрече Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. 20 сентября в полночь телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» показали пресс-конференцию бойцов.

В преддверии боя «Матч ТВ» запустил в соцсетях флешмоб #вшапкезахабиба в поддержку российского бойца. Проведению акции были посвящены более 5000 публикаций в различных соцсетях. Общий охват превысил 4 млн. пользователей. Флешмоб активно поддержали звезды шоу-бизнеса и спорта, политики и телеведущие. Об этом сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

В результате, согласно данным Медиаскопа, «Матч ТВ» занял 1-е место среди всех телеканалов в Москве в целевой аудитории М 14-59 и в ЦА Все 4+ во временном слоте 05:00-08:16, в течение которого шла прямая трансляция турнира. В Москве доля смотрения в основной целевой аудитории «Матч ТВ» М 14-59 во время боя Хабиба и Конора с 07:23 до 08:16 рекордные за всю историю показов смешанных единоборств на российском ТВ 65.4% и в пике доходила до 67.5%.