Отец Хабиба Нурмагомедова пообещал жестко наказать сына за драку
8 октября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Отец российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова жестко раскритиковал сына за драку после боя с Конором Макгрегором. Инцидент произошел в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе.
По словам отца и тренера Нурмагомедова, такому он его точно не учил. Мужчина подчеркнул, что вне октагона подобное поведение бойцов не является допустимым, вследствие чего он применит к сыну санкции еще жестче, чем у UFC, передает kp.ru. При этом отец спортсмена не намерен при наказании брать в расчет тот факт, что тот стал чемпионом мира.
Напомним, в какой-то момент Хабиб Нурмагомедов не смог выносить оскорблений ирландских фанатов и тренеров Конора Макгрегора. Российский боец выбежал за пределы арены, чтобы ответить одному из обидчиков, вследствие чего завязалась массовая драка.
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