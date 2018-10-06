Роналду грозит пожизненное за якобы изнасилование учительницы из США
6 октября 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Судьба легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду может решиться в ближайшие 20 дней.
В американском Лас-Вегасе, который называют "городом грехов", Роналду может грозить пожизненное заключение по делу об изнасиловании американки - учительницы начальных классов.
В штате Невада изнасилование — одно из самых тяжких преступлений, второе после убийства. Роналду свою вину категоричнски отрицает.
Американка Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году в Лас-Вегасе футболист после одной из вечеринок пригласил ее в свой номер и изнасиловал. С Роналду она познакомилась в ночном клубе. Бурную ночь они провели в отеле Palms Casino Resort. После секса с Роналду девушка заявила в полицию об изнасиловании и обратилась к медикам.
Футболист факт сексуальной связи между ним и Майоргой не отрицал, но уверял, что все произошло по взаимному согласию.
Статья с обвинениями американки была опубликована в немецком журнале Spiegel, по информации которого в январе 2010 года Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации, - сообщает издание sport-express.ru. За нарушение этого соглашения она должна была бы вернуть деньги обратно.
Роналду долго молчал и наконец объяснился. "Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование – отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю и кем я являюсь. Будучи нацеленным на то, чтобы очистить свое имя, я не собираюсь "подкармливать" СМИ скандалами, которые создали люди, желающие пропиарить себя за мой счет",- написал звезда футбола в Тwitter.
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