Жириновский, Ягудин, Газманов и Валуев поддержали Хабиба Нурмагомедова
3 октября 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
В преддверии боя «Макгрегор - Нурмагомедов», который состоится 6 октября в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC, «Матч ТВ» запустил в соцсетях флешмоб #вшапкезахабиба в поддержку российского бойца. Сам бой покажет телеканал покажет в прямом эфире.
Хабиб Нурмагомедов знаменит своей папахой. Российский спортсмен неоднократно говорил, что папаха давно стала частью его имиджа, он выходит в ней на все важные поединки. 2 октября за несколько дней до боя «Макгрегор - Нурмагомедов» «Матч ТВ» запустил в соцсетях флешмоб в поддержку Хабиба.
Всем, кто будет болеть за бойца, предлагается надеть свой любимый головной убор, и записать обращение к спортсмену в формате видеоселфи, как сообщает пресс-служба «Матч ТВ».
О своем участии в акции уже заявили многие спортсмены и знаменитости: Николай Валуев, Владимир Жириновский, Алексей Ягудин,Олег Газманов,Юлия Началова, Борис Клюев, Роман Рябцев и другие.
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