Жириновский, Ягудин, Газманов и Валуев поддержали Хабиба Нурмагомедова

В преддверии боя «Макгрегор - Нурмагомедов», который состоится‪ 6 октября в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC, «Матч ТВ» запустил в соцсетях флешмоб #вшапкезахабиба в поддержку российского бойца. Сам бой покажет телеканал покажет в прямом эфире.

Хабиб Нурмагомедов знаменит своей папахой. Российский спортсмен неоднократно говорил, что папаха давно стала частью его имиджа, он выходит в ней на все важные поединки. 2 октября за несколько дней до боя «Макгрегор - Нурмагомедов» «Матч ТВ» запустил в соцсетях флешмоб в поддержку Хабиба.

Всем, кто будет болеть за бойца, предлагается надеть свой любимый головной убор, и записать обращение к спортсмену в формате видеоселфи, как сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

О своем участии в акции уже заявили многие спортсмены и знаменитости: Николай Валуев, Владимир Жириновский, Алексей Ягудин,Олег Газманов,Юлия Началова, Борис Клюев, Роман Рябцев и другие.