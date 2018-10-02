В Новороссийске определились победители Первенства России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юниоров 18-20 лет. Высшей награды, а также право представлять Россию на Первенстве мира в составе молодежной сборной удостоились: до 56,7 кг: Бахачалиев Шамиль, до 61,2 кг: Исрофилов Эрман, до 65.8 кг: Гаглоев Сослан, до 70,3 кг: Хотов Ризуан, до 77,1 кг: Зулаев Асхаб, до 84 кг: Умаров Магомедхабиб, до 93 кг: Эльдерханов Шамиль, свыше 93 кг: Махмудов Шамсутдин.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев отметил огромный интерес к виду спорта у молодежи: "На юниорском Первенстве России заявилось гораздо больше бойцов, чем ожидалось. В связи с этим возросла нагрузка на организаторов, на судей, и было принято решение часть предварительных поединков провести во второй день. Но участники были готовы к этому. Ведь конкуренция на наших турнирах - одна из из самых высоких, по сравнению с другими видами спорта.

Очередной раз отмечу высокий уровень молодых бойцов, многих можно поставить в один ряд со взрослыми спортсменами. В призовые места попали те, кто уже показал себя ранее на первенстве 16-17 лет. В следующем году ожидаем прирост участников в этой возрастной категории за счет взрослеющих спортсменов. В связи с этим мы пришли к необходимости в дальнейшем вводить в этой возрастной категории дополнительного этапа отбора.

Радует техническое разнообразие, которое молодежь сейчас показывает на соревнованиях, видно, что в России уже сформировалась уникальная школа ММА, вид спорта вполне самостоятелен, так как уже все меньше спортсменов приходит из смежных дисциплин.

Если оценивать юниорское первенство по среднему уровню мастерства спортсменов и по классу победителей, то можно сказать, что это лучшие молодежные соревнования. В результате сейчас мы сформировали самый сильный состав молодежной сборной, что важно именно в год, когда пройдет Первенство мира. Мы возлагаем надежды на них, думаю, в перспективе многих победителей первенства мы увидим во взрослой сборной.

Спасибо всем участникам соревнований, впереди у них большое спортивное будущее. Очень здорово, что все больше молодежи выбирает ММА".