Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Спорт 13+

В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку!

28 сентября 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку!

1 октября в мире отмечается День пожилого человека. ХК «Трактор» в этот день принимает на домашнем льду ХК «Динамо» (Москва). Организаторы приготовили много сюрпризов и подарков для болельщиков.

В развлекательной программе матча перед болельщиками выступит группа супер-бабушек «Бабочки». Музыкальная программа матча будет насыщена ретро-музыкой. Также все желающие смогут отправить праздничную открытку с логотипом «Трактора» своим родным и друзьям. Конечно, для этого надо будет знать почтовый адрес. Каждый пенсионер при предъявлении пенсионного удостоверения получит небольшой подарок.

Самый главный сюрприз праздника – в необычной акции. Болельщики в возрасте смогут сделать подарки своим семьям. В честь дня добра и уважения - международного дня пожилых людей бабушки и дедушки могут пригласить своих детей и внуков и подарить им свою МАКСИМАЛЬНУЮ скидку в 50% на билет! При предъявлении удостоверения в кассе пенсионер получит, как обычно, скидку 50% на билет для себя и дополнительно в таком же размере - 50% - на билет для детей и внуков!

Еще более интересно предложение для владельцев пенсионных абонементов: дополнительную скидку они могут подарить 5 членам своей семьи. Скидка касается любого места в арене "Трактор". Стартует акция 28 сентября в 10.00 и продлиться вплоть до 19.00 1 октября, если, конечно, до этого времени билеты будут в наличии.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

В Металлургическом районе прибраны почти все контейнерные площадки

В Металлургическом районе прибраны почти все контейнерные площадки 14:13

Депутат Госдумы Владимир Бурматов начал свою региональную неделю с объезда контейнерных площадок Челябинска. В первую очередь он побывал в Металлургическом районе, где порядка 250 мусорок не вывозились в течение нескольких дней. >>
В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку!

В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку! 14:01

1 октября в мире отмечается День пожилого человека. ХК «Трактор» в этот день принимает на домашнем льду ХК «Динамо» (Москва). Организаторы приготовили много сюрпризов и подарков для болельщиков. >>
В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку!

В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку! 13:25

1 октября в мире отмечается День пожилого человека. ХК «Трактор» в этот день принимает на домашнем льду ХК «Динамо» (Москва). Организаторы приготовили много сюрпризов и подарков для болельщиков. >>
Анатолий Литовченко: «Переброска воды из Смолино – важный социальный проект»

Анатолий Литовченко: «Переброска воды из Смолино – важный социальный проект» 11:28

В Сухомесово стартовала работа насосной станции, которая перекачает переполненное озеро Смолино в обмелевшее Курочкино. Идею, которую предложил депутат госдумы Анатолий Литовченко два года назад, поддержал глава Южного Урала Борис Дубровский. >>
Сотрудники медиахолдинга «Гранада Пресс» привились от гриппа

Сотрудники медиахолдинга «Гранада Пресс» привились от гриппа 27.09 14:35

Сегодня сотрудники медиахолдинга «Гранада Пресс» приняли участие в массовой вакцинации от гриппа которую для всех работников челябинских СМИ организовали наши коллеги из пресс-службы минздрава области. >>
Около 89 миллионов рублей направлено на решение мусорного вопроса в Челябинске

Около 89 миллионов рублей направлено на решение мусорного вопроса в Челябинске 27.09 14:03

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский дал поручение Минфину региона направить 88.7 миллионов рублей на решение вопроса по вывозу мусора. Изменения в бюджет региона на ближайшие два года уже приняли депутаты местного ЗСО. >>

//Новости МирТесен



Tele2: Челябинцы предпочитают настраивать тарифы

Tele2: Челябинцы предпочитают настраивать тарифы 27.09 12:37

Жители Южного Урала оказались на 3 месте в России по популярности настройки тарифов. Как выяснили эксперты оператора сотовой связи Tele2, услуга пользуется большой популярностью в приложении «Мой Tele2». >>
В Челябинске расскажут о возможностях бизнеса по франшизе

В Челябинске расскажут о возможностях бизнеса по франшизе 27.09 09:30

«Территория Бизнеса» проведет в Челябинске круглый стол «Бизнес по модели франчайзинга». Среди спикеров – предприниматели региона, которые построили успешный бизнес по франшизе. >>
Челябинцы увидят фантастический мир книжной ярмарки

Челябинцы увидят фантастический мир книжной ярмарки 27.09 09:21

«Южноуральская книжная ярмарка» 5 и 6 октября соберет любителей всех книжных жанров в стенах Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Но один из жанров будет представлен наиболее ярко. Таинственный мир фэнтези сейчас популярен не только у подрастающего поколения, но и у взрослой читательской аудитории. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
На Урал с мастер-классом приезжает известный бизнесмен Даниэле Леглер

На Урал с мастер-классом приезжает известный бизнесмен Даниэле Леглер 27.09 09:11

8 октября в 19:00 впервые в России, в Hyatt Regency Ekaterinburg пройдет мастер-класс «Харизма для бизнеса и жизни», который при поддержке Свердловской киностудии проведет международный эксперт, коуч и бизнесмен из Австралии Даниэле Леглер. >>
Сергей Новиков: за женским боксом будущее

Сергей Новиков: за женским боксом будущее 27.09 09:02

С первого по шестое октября в челябинском физкультурно-оздоровительном комплексе Спортивной школы олимпийского резерва «Алмаз» будет проходить открытый всероссийский турнир по женскому боксу памяти Николая Николаевича Попкова. >>
РМК помогла школьникам Южного Урала восстановить мемориал героям войны

РМК помогла школьникам Южного Урала восстановить мемориал героям войны 26.09 11:57

Старый памятник 70-х годов прошлого века давно нуждался в благоустройстве и капремонте. Сама статуя солдата стала совсем неприглядной, а именные мемориальные плиты требовали восстановления. Проект по облагораживанию «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне» защитила перед Русской медной компанией школьница поселка Новый Урал в Челябинской области. >>

//Новости Redtram

В Челябинск приехала дополнительная техника для сбора мусора

В Челябинск приехала дополнительная техника для сбора мусора 26.09 11:24

В Челябинске продолжается масштабная работа по сбору мусора. Из-за отказа некоторых перевозчиков вывозить коммунальные отходы на некоторых контейнерных площадках мусор скапливался в течение недели. Глава города Евгений Тефтелев назвал ситуацию чрезвычайной и благодаря поддержке губернатора региона Бориса Дубровского привлек дополнительную технику из других городов >>
Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша

Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша 26.09 09:38

Русская медная компания уже несколько лет вкладывает миллионы рублей для улучшения качества жизни карабашцев. Работа проводится в рамках трехстороннего соглашения, которое было подписано между руководством компании, правительством Южного Урала и местной администрацией. >>
В поселке Селянкино состоялась торжественная церемония открытия первой мечети

В поселке Селянкино состоялась торжественная церемония открытия первой мечети 25.09 14:10

Мечети дали название «Гаиля», что в переводе с башкирского и татарского языков обозначает «Семья». Действительно, к ее строительству подключились всем округом. Основными инициаторами этого доброго начала является род Насыровых и Сайфутдиновых. >>

//Новости ADWILE

Лучшие футболисты фестиваля «Метрошка» поедут в Питер к «зениту»

Лучшие футболисты фестиваля «Метрошка» поедут в Питер к «зениту» 25.09 14:08

По опыту прошлого года две команды-победителя фестиваля дворового детского футбола «Метрошка» отправятся в Питер, чтобы познакомиться с футболистами «Зенита». В этом году туда отправятся копейская и новосинеглазовская команды – ребята стали лучшими в суперфинале состязания. >>
На Южный Урал прилетит московский «экодесант»

На Южный Урал прилетит московский «экодесант» 25.09 12:55

Визит чиновников из Москвы запланирован предварительно на ноябрь этого года. Ожидается, что в Челябинск прибудут Министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин, а также специалисты Росприроднадзора и члены профильного Комитета Госдумы. >>
К юбилею Чайковского в Челябинске покажут балет «Спящая красавица»

К юбилею Чайковского в Челябинске покажут балет «Спящая красавица» 25.09 12:30

27 октября в ДК Железнодорожников «Классический Русский балет» представляет «Спящую красавицу». «Классический Русский балет» это успешная московская труппа классического танца. >>
В Старокамышинске отремонтировали здание городской больницы и ДК

В Старокамышинске отремонтировали здание городской больницы и ДК 24.09 14:55

Здание горбольницы и местного ДК были отремонтированы за последнее время в поселке Старокамышинск. Проверить качество работ отправился лично депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
В Челябинск приезжает знаменитый спектакль «Мастер и Маргарита»

В Челябинск приезжает знаменитый спектакль «Мастер и Маргарита» 24.09 14:14

18 октября в Челябинске на сцене ДК Железнодорожников самый знаменитый роман Булгакова наконец-то оживёт на сцене. >>
Руководство «Трактора» сделало оргвыводы по итогам старта сезона в КХЛ

Руководство «Трактора» сделало оргвыводы по итогам старта сезона в КХЛ 24.09 09:19

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев: Руководство клуба проанализировало матчи, сыгранные на старте чемпионата в первой домашней и выездной сериях. По итогам приняты следующие кадровые решения. >>

//Новости партнеров

Все мусорки Челябинска вычистят в течение недели

Все мусорки Челябинска вычистят в течение недели 24.09 07:52

Мусорный коллапс в Челябинске постепенно сходит на нет. Для того, чтобы решить острую проблему, была вызвана подмога из области и других регионов. Вчера, 23 сентября, глава города Евгений Тефтелев созвал экстренное совещание, чтобы определиться с последними проблемными местами. >>
На митинги Южного Урала от 23 до 90 человек

На митинги Южного Урала от 23 до 90 человек 24.09 07:41

Минувшая суббота, 22 сентября, ознаменовалась очередной чередой санкционированных митингов. В Челябинской области они состоялись сразу в нескольких крупных и мелких городах, включая областной центр. Примечательно, что на мероприятия практически никто не пришел. >>
Павлодар – новая площадка молодежного сотрудничества России и Казахстана

Павлодар – новая площадка молодежного сотрудничества России и Казахстана 21.09 20:42

Обсуждение роли молодежного предпринимательства в евразийской интеграции, дискуссионный турнир и деловая игра объединили студентов Южного Урала и Павлодара. >>
Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша

Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша 21.09 12:07

Русская медная компания уже несколько лет вкладывает миллионы рублей для улучшения качества жизни карабашцев. Работа проводится в рамках трехстороннего соглашения, которое было подписано между руководством компании, правительством Южного Урала и местной администрацией. >>
Специалисты «МРСК Урала» внедрили комплаенс по уменьшению антимонопольных рисков

Специалисты «МРСК Урала» внедрили комплаенс по уменьшению антимонопольных рисков 21.09 08:30

Вчера, 20 сентября, глава Челябинского УФАС России Анна Козлова и замгендиректора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв на брифинге рассказали о совместной работе по уменьшению антимонопольных рисков. >>
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске - 2018» стартовала в прямом эфире

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске - 2018» стартовала в прямом эфире 20.09 16:49

Начался четвертый сезон мультимедийного телерадиопроекта «Сделано в Челябинске - 2018». >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры