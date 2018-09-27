«Матч ТВ» запускает проект про детский футбол в России

30 сентября в 12:50 в эфир телеканала «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск проекта «С чего начинается футбол», который посвящён детскому футболу в России. Премьерный выпуск пройдёт в честь знаменитой академии имени Юрия Коноплева – месте, где ковались футбольные таланты Алана Дзагоева и Романа Зобнина.

В центре программы о детском футболе собран весь комплекс важных тем, которые касаются состояния инфраструктуры, степени популярности футбола у детей, проблем финансирования и целого ряда других. Документальный цикл состоит из 4 выпусков по 24 минуты.

Зрителей ждут интервью с детскими тренерами, с воспитанниками футбольных академий, а также с игроками сборной, которые поделятся подробностями собственного опыта в большом футболе, как сообщает пресс-служба «Матч ТВ».