«Матч ТВ» запускает проект про детский футбол в России
27 сентября 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
30 сентября в 12:50 в эфир телеканала «Матч ТВ» выйдет премьерный выпуск проекта «С чего начинается футбол», который посвящён детскому футболу в России. Премьерный выпуск пройдёт в честь знаменитой академии имени Юрия Коноплева – месте, где ковались футбольные таланты Алана Дзагоева и Романа Зобнина.
В центре программы о детском футболе собран весь комплекс важных тем, которые касаются состояния инфраструктуры, степени популярности футбола у детей, проблем финансирования и целого ряда других. Документальный цикл состоит из 4 выпусков по 24 минуты.
Зрителей ждут интервью с детскими тренерами, с воспитанниками футбольных академий, а также с игроками сборной, которые поделятся подробностями собственного опыта в большом футболе, как сообщает пресс-служба «Матч ТВ».
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