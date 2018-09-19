Персональный болельщик «тракториста» Виталия Кравцова приехал в Хельсинки
19 сентября 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Стивен Фогель – большой фанат «Нью-Йорк Рейнджерс». В этом сезоне «рейнджеры» выбрали Кравцова под общим 9 номером в 1 раунде драфта НХЛ. Болельщик рассказал, что присутствовал на драфте, который проходил в Далласе.
«Я очень хотел посмотреть, как играет Виталий, поэтому прилетел в Хельсинки, чтобы увидеть матч «Трактора». Он очень быстро двигает шайбой, а его броски – это потрясающе. Мы немножко пообщались с Кравцовым после матча, и я рассказал ему, кто я такой. В ответ он мне подарил клюшку. В январе у «Трактора» будет матч в Братиславе со «Слованом». Туда я тоже приеду, чтобы посмотреть на его игру», - поделился Стивен Фогель.
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