Южнокорейские парни поделились впечатлениями о турнире «Кубок двух морей»

В начале сентября ребята из Южной Кореи впервые участвовали в турнире «Кубок двух морей». Мальчишки поделились впечатлениями и рассказали о прошедших соревнованиях.

Как признаются юные самбисты из Южной Кореи, они сразу же влюбились в красоту города Керчь: чистый морской воздух, много деревьев, Крымский мост, гора Митридат… Правда посмотреть все достопримечательности так и не удалось. Несмотря на языковой барьер, юные самбисты подружились с российскими ребятами и обрели новых друзей. В зал пришли в хорошем настроении.

«Соревнования были масштабнее, чем мы представляли. Обязательно приеду ещё раз. Призовое место, к сожалению, не занял, но в следующем году я приложу максимум усилий», – поделился О Сион. Как рассказали южнокорейские самбисты, благодаря участию в соревнованиях, они узнали, какие у них слабости и готовы работать над собой.









При этом спортсмены подчеркнули, что сражаться с российскими бойцами было далеко не просто. Южнокорейские парни отметили их усердие и трудолюбие. «Российские спортсмены много тренируются. Они превосходят нас и по мастерству, и по силе, и по выносливости. Бороться с ними действительно тяжело, зато мы поняли, на каком уровне. Узнали от них много разных приемов», – заявили ребята.

Несмотря на сложные схватки, тренер корейской команды Син Донгхун всячески поддерживал ребят. Ведь он научил юношей не только приемам самообороны. «Син Донгхун очень заботлив, хорошо учит. Он для нас опора. В первую очередь, Донгхун сформировал нас как личностей. В следующем году будем тренироваться еще больше, чтобы оправдать его ожидания», – сказали южнокорейские спортсмены.

Как поделился один из участников турнира, занять призовое место помешало волнение. «Не выиграл, потому что переволновался. Несмотря на то, что знал много разных приёмов, я не смог их применить», – сказал Ким Гонхи.

Южнокорейские самбисты пообещали, что в следующий раз они продемонстрируют новый уровень подготовки и обязательно завоюют медали. Ведь самое важное в самбо – это упорство. Необходимо максимально использовать свои преимущества. Тренировки, соревнования – тяжелое занятие, но надо не сдаваться и постоянно трудиться. Ведь только терпение и упорство приведут к успеху, признались бойцы.