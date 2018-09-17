«Урал» - «Ростов» 1:1

17 сентября прошел матч седьмого тура Российской Премьер-лиги «Урала» и «Ростова» на «Екатеринбург Арене». Главным арбитром матча назначен рефери из Улан-Удэ Роман Галимов.

Игра началась в борьбе за владение мячом в центре поля. Первый стандарт исполнял игрок уральцев Бикфалви, но мяч попал в стенку из игроков «Ростова».

Игра все время останавливалась из-за травм игроков, тем не менее ростовчане больше атакуют и заработали два стандарта: штрафной и угловой, но защита уральцев пока действует слаженно, без паники.

Футболисты «Ростова» уверенно контролируют мяч, но территориальный перевес не удается переводить в голевые моменты.

Уральцы играют на контратаках и теперь уже «Урал» берет игру под контроль, но мало движения, игроки плохо открываются для приема мяча, много потерь в единоборствах. На 18 мин. игра вообще успокоилась и остановилась, стало меньше борьбы, уральцам удалось отодвинуть игру от своих ворот, ход встречи у ростовчан перешел к позиционной игре в центре поля, они пытаются вытянуть на себя игроков «Урала», а те в свою очередь стараются выходить краями в быстрые атаки с помощью длинных передач, проявляет активность Араторе, но его не поддерживают одноклубники, очень малыми силами нападает команда «Урала»

«Ростов» ищет пути к воротам, Ионов врывается в штрафную, но пройти своего оппонента не удалось, Салетрос навешивает в штрафную, но безрезультатно, не чувствуется настроя, напора и страсти, которые так умело могут использовать ростовчане.

В 1-м тайме ростовчане больше атаковали, но все очень примитивно, часто через центр, нет элементов неожиданности в действиях нападающих, одним словом первая половина игры остается за «Ростовом», но на табло нули.

Во 2-ом тайме Брызгалов подключился к атаке и нанес удар, но Абаев спасает свою команду.

На 49 мин. «Урал» открывает счет- 1:0 это сделал Ароян. Первый угловой заработали уральцы и после подачи Ароян точно пробил головой, без шансов для Абаева.

А на 51 мин.отличился Ионов, Гулиев ворвался в штрафную соперника через правый край и выполнил передачу в центр, откуда классно в касание пробил Ионов- 1:1

После этого стало много грубой игры, которая переместилась в центр поля и после забитых мячей моментов не возникает, зрелищность поединка падает, к тому же из-за многочисленных фоллов игра все время останавливалась и разбилась на эпизоды.

На 73 мин. «Урал» активизировался, хозяева начинают создавать давление в атаке, но без завершающего удара.

Финальный свисток возвестил, что «Урал» и «Ростов» сыграли вничью.