Российская сборная по волейболу установила рекорд чемпионатов мира на турнире в Италии и Болгарии. В двух матчах на мировом первенстве сборная России одержала две победы. Российские волейболисты лидирует в группе С.

Чемпионат мира по волейболу проходит с 9 по 30 сентября.

Мужская сборная по волейболу под руководством тренера Сергея Шляпникова в трёх партиях разгромили команду Туниса со счётом 3:0 (25:19, 25:6, 25:19). В стартовом матче наши волейболисты в трёх сетах обыграли команду Австралии (3:0).

Самыми результативными игроками матча стали россияне Максим Михайлов, набравший 11 очков (включая 2 эйса), и Егор Клюка, записавший на свой счёт 10 баллов, - сообщает championat.com.

Теперь сборная России готовится матчу с командой США.