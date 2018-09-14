Комитет WADA по соответствию порекомендует восстановить РУСАДА
14 сентября 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рекомендовать исполнительному комитету восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
В комитете по соответствию Всемирного антидопингового агентства рассмотрели письмо министра спорта России Павла Колобкова. По итогам совещания по этому вопросу было принято решение рекомендовать Российское антидопинговое агентство к восстановлению в правах.
Ранее стало известно, что в Российском антидопинговом агентстве выполнили все требования и рекомендации комитета по соответствию WADA. Заседание, на котором будет решаться вопрос восстановления РУСАДА, состоится 20 сентября.
Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в 2015 году, сообщает RT.
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