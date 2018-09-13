В Испании закрыто расследование по допинговому делу Черышева

Испанское агентство по охране здоровья в спорте (AEPSAD) прекратило антидопинговое расследование в отношении российского футболиста Дениса Черышева, который выступает за «Валенсию». Дмитрий Черышев прокомментировал антидопинговое расследование по делу сына

В своем письме испанское антидопинговое агентство признало отсутствие фактов нарушений со стороны спортсмена и поблагодарило за сотрудничество. Документы опубликовал сам Черышев в Twitter.

Поводом для подозрений стало интервью отца Черышева, который в дальнейшем это расследование прокомментировал.