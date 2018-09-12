Александр Овечкин и Неймар обменялись подарками

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стенли Александр Овечкин посетил в американском городе Мэриленд товарищеский матч между национальными командами Бразилии и Сальвадора.

После окончания игры он встретился с бразильским футболистом, нападающим французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймаром и сделал ему подарок.

Хоккеист передал ему свой игровой свитер, а Неймар же подарил в ответ Овечкину свои бутсы с автографом. «Приятно было встретить тебя, Неймар. Я благодарен за подарок», — написал нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в своем микроблоге.