Определились победители Кубка России-2018 по ММА
11 сентября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи завершился Кубок России по смешанному боевому единоборству (ММА), в котором по итогам двух дней соревнований первенствовали бойцы Москвы, вторую строчку в командном зачете заняли спортсмены Северо-Кавказского федерального округа, третьими стали представители Приволжского федерального округа.
Победителями Кубка России стали:
до 56,7 кг: Сиражудинов Чармигула (СКФО)
до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин (ПФО)
до 65,8 кг: Юсупов Омарасхаб (СКФО)
до 70,3 кг: Магомедов Расул (Москва)
до 77,1 кг: Устаров Муса (СКФО)
до 84 кг: Рамазанов Мурат (Москва)
до 93 кг: Хебдеев Гаджимурад (УРФО)
свыше 93 кг: Муртазалиев Султан (Москва).
Победители Кубка России поспорят с чемпионами страны за Суперкубок России и войдут в резерв национальной сборной.
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