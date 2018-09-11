Определились победители Кубка России-2018 по ММА

В Сочи завершился Кубок России по смешанному боевому единоборству (ММА), в котором по итогам двух дней соревнований первенствовали бойцы Москвы, вторую строчку в командном зачете заняли спортсмены Северо-Кавказского федерального округа, третьими стали представители Приволжского федерального округа.



Победителями Кубка России стали:

до 56,7 кг: Сиражудинов Чармигула (СКФО)

до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин (ПФО)

до 65,8 кг: Юсупов Омарасхаб (СКФО)

до 70,3 кг: Магомедов Расул (Москва)

до 77,1 кг: Устаров Муса (СКФО)

до 84 кг: Рамазанов Мурат (Москва)

до 93 кг: Хебдеев Гаджимурад (УРФО)

свыше 93 кг: Муртазалиев Султан (Москва).

Победители Кубка России поспорят с чемпионами страны за Суперкубок России и войдут в резерв национальной сборной.