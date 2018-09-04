Новоселье с самбо

Самбо для России – как дзюдо для Японии. Этот вид спорта учит не только непосредственно боевому искусству, но и закаляет характер, а также прекрасно сказывается на физподготовке и здоровье. Именно поэтому в последние годы так много уделяется внимания развитию нашего боевого искусства в школьной среде. Так, в Новосибирске 1 сентября открылась новая школа №214, которая рассчитана на 1200 учеников и располагает 3 спортивными залами. Один из которых полностью отведён на занятия по самбо.

Новый зал был открыт силами Новосибирской региональной федерации самбо. Нужно сказать, что этот регион вообще сегодня считается одним из самых активных в реализации программы «Самбо в школу». В прошлом году на средства федерации было открыто порядка 10 залов. А в этом, уже в рамках реализации проекта Новосибирской федерации «Самбо – сила Сибири», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, ещё три. Последний из которых как раз в школе №214. На средства от гранта спортзал был полностью оборудован современным борцовским ковром, а стены обшили мягким покрытием. Вдобавок в нём будет проходить не только «3-й урок физкультуры», но и занятия по самбо в рамках спортивной секции, которые будет вести квалифицированный тренер детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» с категорией и аттестацией.

Ранее в рамках этой программы на средства гранта был оборудован и открыт зал в школе №175. Кроме того был открыт зал в Болотнинском педагогическом колледже. Именно это учебное заведение стало готовить учителей физкультуры и спорта под проект «Самбо в школу».

В ближайших планах – официальное открытие 6 сентября зала самбо в средней школе в посёлке Горное, Тогучинского района, который был оборудован на средства президентского гранта. Также решается вопрос по ещё одной школе. Как рассказывают в пресс-службе Новосибирской региональной федерации самбо, в этом году был сделан упор непосредственно на областные учебные заведения.

Кроме того, федерация собирается вновь поучаствовать в конкурсе фонда президентских грантов, только в этот раз проект будет направлен на популяризацию самбо в кадетских корпусах. На данный момент все материалы собраны и идёт оформление заявки.