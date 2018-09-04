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В Челябинск летит Майк Тайсон и Костя Цзю

4 сентября 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинск летит Майк Тайсон и Костя Цзю

Известнейшие бойцы сначала посетят 6 сентября Екатеринбург, где проведут мастер-классы для бойцов и подрастающего поколения. Затем 7 сентября они прибудут в Челябинск на турнир, где россиянин, суперчемпион мира WBA 2017 Денис Лебедев сразится с турком Хинзи Алтункаем.

Встреча в Екатеринбурге пройдет в Академии единоборств, которую построила для будущих чемпионов Русская Медная компания. Здесь Тайсон и Цзю уже были. В Челябинской области они встретятся с еще одним известным спортсменом - вместе с Чемпионо мира WBO Русланом Проводниковым сначала они откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Коркино, который также построила РМК, а затем отправятся на турнир.

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