«Краснодар» - «Локомотив» 2:1

В 6-ом туре РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле действующих чемпионов страны, московский «Локомотив». Главный арбитр: Владислав Безбородов (г. Санкт-Петербург).

Игра началась обменом позиционных атак, без середины поля, наметилась открытая скоростная игра, прессинг использовался только зонный. Первый удар в створ ворот железнодорожников сделал Мамаев, но не сильно и в руки Гилерме. К 8 мин. прослеживается атакующий стиль краснодарцев, портят игру многочисленные нарушения правил и частые остановки игры, но у игроков «Краснодара» лучше держится мяч, а на 17 мин. Иван Игнатьев имел отличную возможность открыть счет, но не попал в пустые ворота, вслед за Игнатьевым Гадзинский бил без помех, но попал в Гилерме, нужно отметить игру этого голкипера, который хорошо читает игру и выбирает правильную позицию в воротах.

Игра идет на встречных курсах, но футболисты «Краснодара» комбинируют изобретательней, их комбинации носят элемент неожиданности для защиты железнодорожников, они хорошо подбирают мячи после первой волны атаки и вторым курсом ставят голкипера Гилерме в тупик.

Но как часто бывает в футболе: атакуют одни , а забивает соперник. На 32 мин. в штрафную «Краснодара» врывается Крыховяк и его руками сносит Крицюк. Пенальти исполнил Фернандеш и в счете повел «Локомотив» 0:1.

После затяжной многоходовой позиционной атаки случился провал в защите железнодорожников и Вандерсен на 40 мин. сравнивает счет 1:1

В 1-м тайме незаметен Смолов, на которого были большие надежды у главного тренера Сёмина и болельщиков, однако тайм завершился при счете 1:1.

Во 2-м тайме, судя по открытой игре в первом, судьбу матча решали нюансы и использование открытых зон, которые в изобилии создавали обе команды. Краснодарцы прибавили в скорости и прессинге, показали активность в отборе мяча, хорошо удерживали его, продолжали форсировать ворота Гилерме, остро действует Вандерсен, наносит сильные удары, один из которых угодил в штангу ворот. «Локомотив» прижат к своим воротам, его игроки, не могут выйти со всей половины поля.

Отдельно о судействе: то как это делал Владислав Безбородов уже не вызывает удивления, а лишь сожаление, что стало нормой- если столичная команда она вне подозрений, свисток в спорных случаях звучал только в пользу москвичей, но даже это им не помогло и на 94 мин. Магомед Сулейманов забивает гол -2:1. Заслуженная победа футболистов «Краснодара»