«Мольде» - «Зенит» 2:1

30 августа в г.Мольде, стадион «Акен», состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между норвежским «Мольде» и « Зенитом». Главный арбитр матча Карлос дель Серро. Первый матч в Санкт- Петербурге завершился победой хозяев со счетом 3:1

Если подопечные Семака серьезно отнесутся к матчу, то проблем у них возникнуть не должно. В конце концов, они уже получили урок в Минске, и вторая такая осечка неприемлема.

Норвежцы не сразу пошли большими силами на ворота «Зенита», только на 7 мин. первый удар нанес Хуссаин, питерская команда пытается играть вторым номером, но это плохо у них получается, не могут организовать быстрые контратаки, очень медленно выходят из обороны, близко прижимаются к своим воротам, не могут зацепится за мяч, сказывается особенность искусственного покрытия на этом стадионе, оно старое и естественно изготовлено по старым технологиям.

На 19 минуте случился первый выход Колланна один на один с Луневым и голкипер спасает ворота. «Зенит» зарабатывает штрафной в 20 метрах от ворот норвежцев, Паредес бьет попадает в штангу и Кузяев добивает мяч в ворота 0:1 «Зенит» забивает гол на чужом поле и это несколько остужает пыл норвежцев.

Самый активный в команде «Мольде» Холлманн, он постоянно угрожает воротам, у него хорошая стартовая скорость и острое чутье на голевые моменты, а «Зенит» очень много позволяет норвежцам, причем все опасные проходы осуществляются по центру, что недопустимо, команде из Питера надо усиливать середину поля и там останавливать нападение «Мольде», а у зенитовцев не держится мяч , поэтому они не могут обострять игру, действовать более компактно, позиционные атаки без быстрых и креативных вингеров не эффективны, комбинационные атаки не складываются. На такой минорной ноте закончился 1-й тайм и приходится признать, что команда норвежцев имела игровое, территориальное и эмоциональное превосходство.

Во 2-м тайме характер игры изменился в пользу норвежцев, они воспользовались грубыми ошибками зенитовцев , которые давали наносить удары с близких дистанций и только неточность в действиях норвежцев и везение на какое-то время спасало питерский клуб, но на 65 минуте сольный проход через всех защитников «Зенита» Эрика Хестада завершается голом -1:1, норвежцы усиливают давление на ворота Лунева. На 77 минуте из-за ошибки защитника Мевли Холланн забивает гол -2:1 С 82 минуты норвежцы устроили настоящий штурм, в ходе которого Анюков получает тяжелую травму и его уносят на носилках, о состоянии его здоровья нам пока неизвестно.

Наступил момент истины, надо удержать этот счет и «Зенит» выполнил эту задачу, но почему такими мучениями. Можно объяснить это предстоящей игрой зенитовцев со «Спартаком» уже 2 сентября, надо было распределить силы на эти две игры, но причины намного глубже К сожалению все проблемы «Зенита» сохраняются - плавающая опорная зона , слабые крайние защитник, спорное сочетание Кузяев-Паредес для опорной зоны.,у Кузяева нет позиционной дисциплины для игры в паре с аргентинцем, хотя бы один должен постоянно оценивать ситуацию вокруг, а не постоянно играть агрессивно по мячу.



Кузяев намного полезнее на фланге, где он может протащить мяч в силовой манере. Также он полезен в прессинге, не только движением, но и чтением игры. Кузяев в опорной зоне, это история не рационального использования, которая не решает и саму проблему опорной зоны. Семаку придётся продолжить тактический поиск если ему не будет приобретения полузащитника с хорошим оборонительным объемом и позиционной игрой.

При этом надо готовится к новому рывку в групповом этапе Лиги Европы и не упускать лидирующую позицию в чемпионате РПЛ.