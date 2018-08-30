Рефери задушил бойца на ММА-турнире

«Хочу еще раз поблагодарить организаторов - турнир такого масштаба, я уверена, даст толчок в развитии крымского спорта у нас на полуострове. И наши спортсмены уже показывают конкуренцию на всероссийской и мировой арене. Еще раз спасибо за невероятные эмоции», - говорила Елизавета Кожичева перед началом седьмого боя.

А еще раньше говорил один из его участников. И у него были иные эмоции. «Пока что все бойцы из нашего угла проигрывают», – волновался хорват Карло Капут после того, как пятая пара бойцов закончила выступления. Капут дрался с Ренатом Лятифовым, у которого преимущество в опыте выглядело так: Капут – 7 боев в ММА, Лятифов – 57 боев в ММА.

Но Капут решил соревноваться не в опыте, а в ММА: показал проход в ноги – рука Лятифова скользнула вниз, и Капут тут же попал правой в подбородок.

Лятифов не смог прийти в себя после жесткого добивания и остановки боя и в полубессознательном состоянии атаковал рефери, выполнив проход в ноги. Это могло бы закончиться не очень хорошо, но судья Армен Ананян контратаковал гильотиной, и Лятифов потерял сознание от удушающего приема.

Карло Капут победил Рената Лятифова нокаутом в первом раунде (промежуточный вес (до 68 кг); бой на отметке 3:34:40 – https://goo.gl/K4rudZ)