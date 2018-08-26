«Уфа» - «Зенит» 0:2

Матч 5-го тура РПЛ состоялся 26-го августа на своем домашнем стадионе «Нефтяник», футбольный клуб «Уфа» принимал питерский «Зенит». Арбитр матча Н. Волошин. «Зенит» и «Уфа» провели между собой 8 матчей. Петербуржцы одержали пять побед, а вот «Уфа» в рамках РПЛ никогда «Зенит» не побеждала.

Игра началась с обоюдного плотного прессинга по всему полю, зенитовцы сразу создали мощное давление на ворота команды «Уфы» и при подаче углового случился автогол от ноги защитника Пауревича -0:1 в пользу «Зенита». После забитого гола зенитовцы продолжают атаковать и с подачи Смольникова Дзюба наносит мощный удар в створ ворот, но голкипер уфимцев Шелия на месте и ликвидирует опасность. На 11 мин. Ерохин проводит разрезающую передачу между двух защитников соперника и Дзюба наносит удар сначала в штангу, а затем добивает в ворота — 0:2.

Уфимцы держат высокую оборону, но им надо отыгрываться, они идут вперед, открывая зоны, но зенитовцы не используют эти возможности. Надо отметить положительную тенденцию питерских игроков, которые при потере мяча сразу начинают прессинговать и не дают выйти игрокам «Уфы» в нападение. «Зенит» играет без навесов в штрафную, пытается комбинировать низом в одно касание пройти к воротам соперника.

К 33 минуте инициативой владеют уфимцы, но много суеты и технического брака в их атаках. «Зенит» прижался к своим воротам и игроки команды «Уфы» стали входить в штрафную и угрожать воротам Лунева. После двух забитых мячей питерские ребята успокоились, расслабились, стали меньше двигаться, беречь силы, а за такую игру обычно наказывают. В концовке 1-го тайма прозвучало несколько серьёзных звоночков в адрес защитных линий «Зенита».

Во 2-м тайме зенитовцы пытаются вернуть игру под свой контроль, ведут позиционные затяжные атаки, но без обострения, не форсируют события, но отодвинули игру от своих ворот.

С 60 мин. уфимцы , пытаясь спасти игру стали играть очень грубо, в отдельных эпизодах жестоко, делая подкаты не в мяч ,а в игрока.Жуткая статистика: только по 2-му тайму 25 нарушений правил со стороны уфимцев и только 2 зенитовцев, судья Волошин показал игрокам «Уфы» 7 желтых карточек и 1 красную с удалением игрока Бояна Иокича с поля.Такой результат назвать футболом сложно, может быть можно упрекнуть зенитовцев, что они с 79 мин. стали играть на удержание счета, но питерский лазарет и так переполнен. Вот такая картина тотального разрушения здравого смысла, а ведь прошел только 5-й тур чемпионата, что нас ожидает впереди, не хочется больше о грустном ведь питерский клуб победил и занял первую строчку в турнирной таблице с 15-ю очками.