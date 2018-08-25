«Спартак» - «Динамо» 2:1

В матче 5-го тура РПЛ «Спартак» на "Открытие Арене" в Тушино обыграл «Динамо». Главный арбитр встречи Игорь Турбин. В первом тайме у динамовцев не получался высокий прессинг, они прижимались к воротам, а защита пока плохо взаимодействует, есть свободные зоны,, куда легко входит Квинси, Зе Луиш и Мельгарехо.

На 7 минуте защитник динамовцев Шунич снес в своей штрафной Зе Луиша, Турбин назначает пенальти, который реализовал Квинси -1:0. Уже на 14 минуте ювелирная подача с углового Самедова и на опережение головой играет Мельгарехо -2:0.Спартаковцы после второго мяча поймали кураж и игра из одной фазы перешла в другую, с подавляющим преимуществом красно-белых. Очень активен Промес, динамовцы выстроили многочисленную оборону, но стена эта оказалась проходимой.

Динамовцы медленно и малыми силами идут в атаку, а на 42 минуте Хольманн не смог замкнуть точную передачу со штрафного. Видно, что нет стройности в нападении, необходимо менять схему выхода игроков из обороны в атаку., в свою очередь игроки «Спартака стали свободно проходить в штрафную , в защитных рядах динамовцев суматоха и только везение и некоторая вальяжность красно-белых не даёт им увеличить счет.

Во 2-м тайме ситуация изменилась, спартаковцы успокоились и посчитали , что игра сделана и можно на классе довести ее до финала. Но игроки «Динамо» сумели переломить игру, провели одну за другой острые комбинационные атаки и самая опасная случилась на 59 минуте, но каким-то чудом голкипер Максименко отразил красивый и сильный удар Панченко, а на 62 минуте уже Луценко наносит мощный удар и Максименко опять выбрал правильную позицию в воротах и справился с этой угрозой. Становится ясно, что динамовцы готовились к другому сценарию, но пенальти и быстрый гол Мельгарехо сломал выстроенную Хохловым стратегию и тактику игры.

Игроки «Динамо» нашли в себе силы и смогли перестроится в концовке 2-го тайма и показать красивую игру, Рауш и Марков наносят один за другим прицельные удары в створ ворот, но мяч либо застревает в ногах защитников, либо Максименко показывает чудеса своего искусства. Только на 82 мин. Рыков со своей половины поля увидел, что голкипер Максименко далеко вышел из ворот и он отправил ему за спину «парашют», который опустился в углу ворот «Спартака» Динамовцы имели возможность сравнять счет, но удача сегодня была на стороне «Спартака».