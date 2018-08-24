Легендарный футболист «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет
24 августа 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший футболист московского "Спартака", олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни. Об этом рассказал его близкий друг Михаил Захаров.
"Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон", - сказал Захаров.
В конце июля олимпийский чемпион был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. В субботу, 18 августа, он был доставлен в реанимацию, передает ТАСС.
Алексей Александрович Парамонов родился 21 февраля 1925 года. В составе московского «Спартака» он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.
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