Легендарный футболист «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет

Бывший футболист московского "Спартака", олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни. Об этом рассказал его близкий друг Михаил Захаров.

"Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон", - сказал Захаров.

В конце июля олимпийский чемпион был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. В субботу, 18 августа, он был доставлен в реанимацию, передает ТАСС.

Алексей Александрович Парамонов родился 21 февраля 1925 года. В составе московского «Спартака» он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.